Bayerische Bischöfe beraten über finanzielle Lage der Kirche

Ökumene, Jugendarbeit und Religionsunterricht - über all das wollen die Bischöfe der sieben bayerischen Diözesen auf der Freisinger Bischofskonferenz sprechen. Die Hauptrolle aber dürften finanzielle Überlegungen spielen, viele Ausgaben müssen neu verhandelt werden.

Erst Ende September hatten sich die Bischöfe zu einem außerordentlichen Krisentreffen zusammengefunden, um über die künftige Finanzierung des so genannten Überdiözesanen Fonds zu sprechen. Der Etat liegt aktuell bei 42 Millionen Euro.

Weniger Geld für kirchliche Einrichtungen?

Das Geld fließt in bayernweite Projekte, Verbände und Bildungseinrichtungen: etwa in die katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, die Stiftungsfachhochschule München sowie in überregionale Sozialverbände wie den Landescaritasverband.

Vor fünf Jahren erst hatten die Bischöfe diesen Fonds eingerichtet, in den die einzelnen Bistümer je nach Finanzkraft anteilig Geld einzahlen. Bereits im ersten Jahresbericht hatte der Finanzdirektor des Erzbistums München und Freising allerdings gewarnt, dass Personalkostensteigerungen in den bezuschussten Einrichtungen zu einem erhöhten Finanzbedarf führen dürften.

Auf der Herbstvollversammlung sollen Entscheidungen gefällt werden, welche Einrichtungen künftig in welcher Höhe bezuschusst werden können.

Wer leitet das Katholische Büro in Zukunft?

Auch eine Personalie steht im Fokus. Derzeit ist die Leitung des Katholischen Büros Bayern vakant. Nach dem Münchner Missbrauchsgutachten musste Domdekan Lorenz Wolf als Chef des Katholischen Büros Bayerns zurücktreten.

Bislang wurde die Kontaktstelle von katholischer Kirche zur Landespolitik immer von einem Priester besetzt. Im Sommer entschieden sich die Bischöfe erstmals, sie öffentlich auszuschreiben. Bewerben sollten sich ausdrücklich auch "nicht-geweihte Interessenten".

Gut eine Woche vor der Freisinger Bischofskonferenz nahm Papst Franziskus den Rücktritt des Bamberger Erzbischofs Ludwig Schick an. Der 73-Jährige will bevorstehende wichtige Entscheidungen einem jüngeren Nachfolger hinterlassen. Das Erzbistum Bamberg wird in München durch Weihbischof Herwig Gössl vertreten.