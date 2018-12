Bayerische Berufsbildungsmesse in Nürnberg gestartet

Vier Tage lang können sich Jugendliche über verschiedene Ausbildungsberufe informieren und der Frage nachgehen, ob sie eine Ausbildung oder ein duales Studium anstreben. Nicht jeder müsse studieren, sondern es gebe auch viele tolle Ausbildungen, vor allem im sozialen Bereich, sagte Schreyer bei der Eröffnung der Berufsbildungsmesse.

„Die Sozialberufe sind Zukunftsberufe und machen viel Freude.“ Kerstin Schreyer (CSU), bayerische Arbeitsministerin

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonte, dass sich die Regierung einsetze, diese Berufe attraktiver zu gestalten – auch finanziell. Wichtig sei es, herauszufinden, welche Talente, Interessen und Neigungen in einem schlummerten, so Arbeitsministerin Schreyer. Das Motto der Messe lautet deswegen: „Find‘ heraus was in Dir steckt!“.

Mehr als 300 Aussteller im Messezentrum

In den Hallen der Messe Nürnberg treffen die Jugendlichen auf mehr als 300 Aussteller. Zahlreiche Unternehmer berichten über Ausbildungsmöglichkeiten in ihren Betrieben. Bei Workshops und Vorträgen erhalten die Besucher zudem Tipps für ihre Bewerbungen und wie sie durch Outfit, Verhalten und dem richtigen Ton beim Bewerbungsgespräch punkten können.

Rund 60.000 Besucher erwartet

Die Berufsbildung 2018 ist auch ein wichtiger Treffpunkt für Bildungsfachleute aus Wirtschaft, Verwaltung, Schulen und Bildungsträgern. Beim angeschlossenen Berufsbildungskongress diskutieren Experten unter anderem zu folgenden Themen: Digitalisierung, Fachkräftemangel und Weiterbildungsmöglichkeiten für die ältere Generation. Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales veranstaltet die Messe und den Kongress. Bis Donnerstag werden insgesamt rund 60.000 Besucher erwartet.