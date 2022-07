Bayerische Bauern: Solidarität mit Kollegen in den Niederlanden

Viele Bauern in Europa fühlen sich immer mehr eingeschränkt - so kommt es aktuell etwa in den Niederlanden zu besonders starken Protesten. Dort blockieren Landwirte mit ihren Traktoren Straßen und verschiedene Einrichtungen von Supermärkten. Vor wenigen Tagen eskalierte die Situation, Polizisten gaben Schüsse ab. In Deutschland gibt es Solidaraktionen, auch bayerische Bauern waren mit ihren Schleppern auf der Straße, um sich gegen Einschränkungen ihrer Wirtschaftsweise zu wehren.

Stickstoff-Gesetz belastet niederländische Bauern

Grund für die Proteste in den Niederlanden ist das Stickstoff-Gesetz. Es sieht vor, dass bis zum Jahr 2030 die Stickstoffemissionen halbiert werden müssen, in der Nähe von Naturschutzgebieten sogar um 70 bis 80 Prozent. Weil dort vor allem durch die Gülle von großen Viehbetrieben Nitrat in Boden und Grundwasser gelangt, müssen die Viehbestände verkleinert werden.

Deshalb machen sich die betroffenen Bauern existentielle Sorgen. Auch die Regierung geht davon aus, dass 30 Prozent der Höfe aufgeben müssen. Dazu wurde zwar ein Entschädigungsprogramm aufgelegt, aber die verordnete Kehrtwende in der Agrarpolitik gilt als hochumstritten.

Die niederländischen Bauern setzen deshalb auf Technik und neue Wege in der Fütterung, um Nitrat-Emissionen zu verringern. Und sie protestieren: Seit mehreren Wochen hat die Bauerninitiative mit Traktoren Straßen blockiert, auch Autobahnen Richtung Deutschland, Flughäfen und Lebensmittelmärkte. Viele Familienbetriebe kämpfen ums Überleben, die Stimmung ist aufgeheizt. Viele Bauern sehen in der Regierungspolitik den Versuch, sie zu enteignen.

Hitzige Debatten im Netz seit Polizei-Schüssen

Vergangene Woche schossen Polizisten bei Heerenveen im Norden der Niederlande erstmals auf einen Traktor. Der 16-jährige Fahrer, der im Traktor-Konvoi der protestierenden Landwirte mitfuhr, blieb unverletzt. Seitdem spitzt sich die Diskussion zu – vor allem im Internet.

Das reicht von Diskussionen übers Düngen bis hin zu Vorwürfen, dass Bill Gates mit einem Investment beim Schwager des zuständigen niederländischen Ministers hinter dem Gesetz stecke. Gates kämpfe gegen die Rinderhaltung, weil er künstliches Ersatzfleisch auf den Markt bringen wolle, meinen manche Landwirte.

Niederlande sind einer der größten Agrarexporteure weltweit

In den Niederlanden gibt es besonders intensive Landwirtschaft. Auf etwa 53.000 Betrieben werden zwölf Millionen Schweine gehalten, vier Millionen Rinder und etwa 100 Millionen Hühner. Entsprechend haben die Niederländer die meisten "Großvieheinheiten" pro Hektar Land. Damit gehört das kleine Land, das etwas mehr als halb so groß wie Bayern ist, zu den größten Agrarexporteuren der Welt: mit einem Ausfuhrvolumen von rund 105 Milliarden Euro im vergangenen Jahr.

Proteste in Deutschland aus Solidarität - und wegen eigener Sorgen

Am Sonntag waren laut der Bewegung "Land schafft Verbindung" etliche hundert Landwirte mit ihren Traktoren an Autobahnbrücken und Schnellstraßen in Deutschland unterwegs, sie wollten zeigen, dass sie sich mit den Protesten der niederländischen Kollegen verbunden fühlen.

Man könne es zwar nicht eins zu eins vergleichen – sagt der Landwirt Rainer Seidl, denn so eine intensive Landwirtschaft wie in den Niederlanden werde in Bayern nicht betrieben. "Aber der Druck und die Auflagen, die auf die Landwirtschaft zukommen, führen genauso zu Existenzängsten und sie bedrohen auch tatsächlich die Existenz unserer Betriebe." Seidl hat einen Hof im Landkreis Rottal-Inn und arbeitet im Vorstand von Landwirtschaft verbindet Bayern e.V. (LSV) mit.

In Bayern bisher kein Massenprotest

Bayernweit seien sogar etwa 1.000 Schlepper auf den Straßen gewesen - von Passau bis nach Würzburg, sagt Seidl gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Aktionen von LSV Bayern zeigen allerdings nur einige wenige Traktoren auf einer Autobahnbrücke.

Weitere Aktionen seien geplant. Denn auch in Bayern gibt es Unmut über Umweltauflagen: Der Bundesrat hat am vergangenen Freitag der Novelle der AVV Gebietsausweisung zugestimmt – das ist eine Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung der Düngeverordnung. Danach wird es in Bayern künftig wieder mehr rote Gebiete geben, in denen strengere Düngevorschriften gelten. "Landwirtschaft verbindet Bayern" kritisiert das und fordert, das Messstellennetz auszubauen.

Ziel der Demonstrationen sei es, der Gesellschaft nahe zu bringen, dass diese Düngeverbote zu einer Verringerung des Nahrungsangebots in Deutschland führen werden, so Seidl. Es gehe um die Minderdüngung und den Ertrag der dadurch fehle.

Streit um Nitratmessungen in Bayern

LSV-Vertreter Seidl hält die Grundlagen der Gebietsausweisung für die roten Gebiete mit strengeren Auflagen für ungerecht. Es sei, "wie wenn ich mit einem Auto durch eine Ortschaft fahre, plötzlich werde ich geblitzt mit Tempo 60. Bestraft aber werde ich für 80 km/h und eine viel höhere Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit, weil angenommen wird, dass ich ein paar hundert Meter vor der Messstelle viel schneller gewesen sei und nur gebremst hätte."

Ähnlich sei es mit den Strafen für überhöhte Nitratwerte im Grundwasser, die nicht gemessen, sondern errechnet würden. Andere Verursacher von Emissionen wie Kläranlagen würden dagegen nicht berücksichtigt.

Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) wies die Kritik aus der Organisation "Landwirtschaft verbindet Bayern" an der Bundesratsentscheidung zum Verfahren zur Ausweisung der sogenannten roten Gebiete zurück – und verwies nach Berlin und Brüssel: "Massiver Druck der EU und mutloses Verhandeln des Bundes haben den Ländern im Bundesrat keine Chance gelassen. Eine Mehrheit für eine Ablehnung war nicht zu bekommen und eine Schaufensterablehnung hätte den Bauern auch keine Lösung gebracht", so Kaniber.

Deutschland drohten Strafzahlungen der EU in Millionenhöhe – wegen Verstößen gegen die Nitrat-Richtlinie. Die Düngeverordnung ist in der Agrarpolitik seit Jahren ein Streitthema. Die Landwirte in den roten Gebieten mit strengeren Vorschriften klagen oft über zusätzliche Bürokratie und befürchten Ernteeinbußen. Außerdem brauchen Bauern in roten Gebieten mehr Lagerplatz für Gülle, weil sie nur noch in kürzeren Zeiträumen des Jahres ausgebracht werden darf.