Bayerische Bauern: Hilfen wegen Futtermangel reichen nicht aus

Wind gibt es momentan reichlich in der Gemeinde Wiesent, 20 Kilometer südlich von Regensburg. Was fehlt, ist Wasser, auch auf dem Acker von Norbert Zach.

"Wir brauchen einfach mal wieder einen Landregen über mehrere Tage, dass sich der Boden mal wieder erholen könnte, aber seit Mai ist da ja nichts passiert." Norbert Zach, Bio-Landwirt

Silos sind leer

Auf seinem Hof kümmert sich der Bio-Landwirt um 40 Kühe. In den vergangenen Wochen kaufte er Futtermittel für 20.000 Euro zu. Damit hofft er, über den Winter zu kommen, denn die Silos sind leer, den Bauern geht das Tierfutter aus. Für Landwirte gibt es somit genau zwei Möglichkeiten: die Tiere schlachten oder Futter zukaufen.

Staatliche Programme sind nicht effizient

Der Freistaat Bayern ersetzt Landwirten die Hälfte des Geldes, wenn sie Futter zukaufen. Die Förderung gilt jedoch nicht für Schweinehalter und nur für Betriebe, die mindestens 30 Prozent Ernteausfall nachweisen können. Kein Wunder also, dass von knapp 100.000 landwirtschaftlichen Betrieben in Bayern nur 2.600 die Hilfe des Freistaats in Anspruch nahmen. Wenig effizient sei auch das Bund-Länder-Programm "Dürre 2018", sagt Markus Peters vom Bayerischen Bauernverband.

"Das Problem ist: Der Bund verlangt, dass Bauern nachweisen können, dass 30 Prozent Ernteausfall im gesamten Betrieb nachzuweisen sind. Das ist ein Problem, weil gerade bayerische Betriebe auf mehreren Standbeinen stehen. Sie erzeugen erneuerbare Energie, sie haben einen Hofladen und sie bieten Urlaub auf dem Bauernhof an." Markus Peters, Bayerischer Bauernverband

Viele Landwirte bleiben außen vor

Ob Bund oder Land - die aktuellen staatlichen Hilfsprogramme unterstützen keine Schweinehalter und auch keine Ackerbauern. Doch auch diese seien von der Dürre betroffen, sagt Markus Peters:

"Hier wurde das Bund-Länder-Programm angekündigt. Im Moment sind diese Maßnahmen in den Startlöchern. Es gibt sehr sehr komplizierte Förderbedingungen und Fachleute gehen davon aus, dass in Bayern und in Deutschland dieses Programm nur einen geringen Effekt haben wird für die Bauern." Markus Peters

2018 bleibt extrem bis zum Schluss

Schon jetzt kann man die Prognose wagen: Das Jahr 2018 bleibt extrem. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit fehlt den Landwirten das Wasser, um die Pflanzen zu versorgen, die fürs nächste Jahr bereits ausgesät wurden. Und so fürchten die Bauern, dass die Auswirkungen der Dürre 2018 auch noch im nächsten Jahr zu spüren sind.