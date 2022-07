Bayerische Bauern erwarten unterdurchschnittliche Ernte

Anfang des Jahres waren die Voraussetzungen für das Getreide mit einem milden und nassen Winter in Bayern eigentlich sehr gut. Auch die erste Trockenphase im Frühjahr hat den Kulturen laut Bayerischem Bauernverband nicht viel ausgemacht. Doch die geringen Niederschläge in den vergangenen zwei Monaten haben den Getreidefeldern vor allem im Norden Bayerns geschadet, erklärte Hermann Greif, Getreidepräsident des Bayerischen Bauernverbandes bei der Vorstellung der Ernteaussichten in Lengdorf im Landkreis Erding. "Und das genau in dieser Kornfüllungsphase in der unser Getreide seine Erträge anlegt, verbunden mit dieser großen Hitze, mit mehreren Tagen mit 37 Grad - da ging der Ertrag in die Knie", so Greif.

Nord-Süd-Gefälle bei den Ernteaussichten

Zwar sind die Erträge im Süden Bayerns teils noch in Ordnung oder durchschnittlich, doch die Einbußen in Nordbayern dürften so groß sein, dass der Bauernverband insgesamt eine unter unterdurchschnittliche Getreideernte 2022 erwartet. Laut dem Vize-Präsidenten des Bayerischen Bauernverbandes Günther Felßner müssen sich die Verbraucher jedoch keine Gedanken um die Versorgung mit Getreide machen. "Die Rohstoffe für Brezn und Weißbier sind nicht in Gefahr", so Felßner. Insgesamt wird hierzulande nämlich mehr Weizen produziert, als benötigt wird.

Bauern kämpfen mit Preisen in der Lieferkette

Sorgen bereiten den Landwirten jedoch die enormen Preisanstiege beim Dünger und den Energiekosten. In dieser Situation sind die Bauern auch auf hohe Einnahmen für ihre Ernte angewiesen. Doch trotz des aufgrund der Weltlage hohen Preisniveaus sind die Preise für Weizen, Mais und Raps zuletzt wieder gefallen.

Ärger über Pflichtstillegungen

Auf Unverständnis stoßen bei den Landwirten in der aktuellen Situation Ökomaßnahmen, wie etwa die von der EU im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik vorgeschriebenen Stilllegungen von vier Prozent der landwirtschaftlichen Flächen zum nächsten Jahr. Der Bauernverband fordert vehement, dies in der aktuellen Situation schnell zu überdenken.

Kaniber: "Lebensmittelproduktion auf Priorität eins"

Auch Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) sieht hier noch Diskussionsbedarf. Der Flächendruck sei enorm und es gebe viele Zielkonflikte etwa bei der Wohnbebauung, Infrastruktur oder den Umweltschutzmaßnahmen, sagte die Ministerin. "Aber die Lebensmittelproduktion ist aus meiner Sicht gerade zu einer Kriegszeit auf Priorität eins", so Kaniber.

Sie wies darauf hin, dass etwa Russland oder China Nahrungsmittel wie Getreide als politisches Mittel einzusetzen würden, indem sie es zurückhielten, anstatt es zu exportieren. "Wir dürfen uns nicht erpressbar machen, auf keinen Fall. Das, was uns bei der Energiepolitik passiert ist, darf uns bei den Lebensmitteln kein zweites Mal passieren", so Kaniber. Die Ministerin spricht sich deshalb dafür aus, die von der EU bereits beschlossenen Flächenstilllegungen in der aktuellen Situation mit einem Moratorium auszusetzen.