Bayerische AfD-Kandidaten: Keine Mithaftung für Chemnitz

Nach dem Tod eines Deutschen in Chemnitz hatte die AfD zu einem "Trauermarsch" aufgerufen. Zusammen mit AfD-Funktionären wie Björn Höcke, Andreas Kalbitz und Jörg Urban marschierten Rechtsradikale und Neonazis, die den Hitlergruß zeigten. Wie kommt das bei AfD-Mitgliedern in München an?

AfD-Landtagskandidat distanziert sich vom Osten

Uli Henkel, Landtagskandidat der AfD für München Süd, will nicht in Mithaftung genommen werden. Er sagt: Der Osten ticke anders als der Westen. "Und ich will nicht immer mit dem stellvertretenden Schatzmeister von Pusemuckel-Ost in einen Topf geworfen werden, der einfach auch aus meiner Sicht heraus vielleicht krude Ideen verfolgt."

Immer wieder Anfeindungen

Trotzdem passiert genau das. Henkel muss sich für die Vorgänge in Ostdeutschland rechtfertigen und erlebt Anfeindungen. Er erzählt, dass ihm ehemalige Schulkameraden vorwerfen: "Wie konntest Du Dich nur so negativ entwickeln?"