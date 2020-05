Bayerische AfD: Abwahlantrag gegen die Fraktionschefs

Drei Namen wurden auf dem Abwahlantrag handschriftlich vermerkt: die Fraktionsvorsitzenden Katrin Ebner-Steiner und Ingo Hahn sowie der stellvertretende parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion Ferdinand Mang . Insgesamt also drei der sechs Fraktionsvorstände.

Die Mehrheit der Fraktion entzieht Ebner-Steiner das Vertrauen

Das Papier, das über Twitter lanciert wurde und dem Bayerischen Rundfunk vorliegt, wurde von 12 der 20 AfD-Abgeordneten unterschrieben. Die Mehrheit der Fraktion entzieht ihrer Führung demnach das Vertrauen. Unterschrieben haben interessanterweise auch einzelne AfD-Abgeordnete aus dem Lager des völkischen Flügels, die Ebner-Steiner bislang unterstützt haben.

Mehrere Abgeordnete bestätigten auf BR-Anfrage, dass sie den Antrag unterschrieben haben. Äußern möchte sich dazu aber keiner der Beteiligten. Nicht vor der Fraktionssitzung am kommenden Mittwoch, so heißt es. Dann soll abgestimmt werden. Ob Ebner-Steiner und Hahn ihren Posten als Fraktionschefs tatsächlich verlieren, ist nicht ausgemacht: Für die Abwahl einzelner Vorstandsmitglieder braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit, also insgesamt 14 Stimmen - zwei mehr als im Antrag.

Immer wieder Streit

Immer wieder gab es in der Vergangenheit Streitigkeiten innerhalb der AfD-Fraktion: hohe Ausgaben aus der Fraktionskasse für Mobiliar, die Anstellung dubioser Mitarbeiter und der Abschied zweier Abgeordneter aus der Fraktion offenbarten, dass sich zwei Lager innerhalb der Fraktion gegenüberstehen. Nun kommt es erneut zum Machtkampf.