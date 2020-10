Bayerische Ärztekammer: Corona-Tests genauer auswerten

Um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen, wird derzeit vielerorts in großem Stil getestet, was oftmals zur Verhängung von Quarantäne-Maßnahmen führt.

Damit weniger Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden, fordert die Bayerische Landesärztekammer nun, die Tests zielgerichteter auszuwerten. Die Staatsregierung hätte dadurch die Möglichkeit, Quarantäne-Maßnahmen stärker auf besonders infektiöse Menschen zu beschränken.

Ärztekammer: Aussagekraft von PCR-Tests erhöhen

In einem Beschluss, den die Kammer am Samstag beim diesjährigen Bayerischen Ärztetag gefasst hat, heißt es, die Aussagekraft der Corona-Tests vom Typ "RT-PCR" sollte erhöht werden. Diese Tests enthalten nicht nur Hinweise darauf, ob jemand infiziert ist, sondern geben auch Auskunft darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass er die Infektion weitergibt.

Bei den PCR-Tests werden Erbgutspuren des Coronavirus in mehreren Durchgängen immer wieder verdoppelt. Bei Proben mit viel Virusmaterial schlage der Test relativ schnell an, erklärte die Kammer.

Wenn mehr als 35 Verdoppelungs-Runden nötig sind, trage der Patient in der Regel aber eine sehr geringe Viruslast in sich, die nach Einschätzung führender Virologen nicht vermehrungsfähig sei.

Gesundheitsämter bekommen oft zu wenige Daten

Nach einer Umfrage von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, berücksichtigen Gesundheitsämter bei ihren Entscheidungen über eine Quarantäne derzeit oft nicht, welche Informationen über die Infektiosität in einem positiven Corona-Test stecken. Viele Gesundheitsämter bekämen von den Labors auch gar keine entsprechenden Daten übermittelt, hieß es.

Doch genau diese Informationen zur Infektiosität könnten dazu genutzt werden, um einschränkende Maßnahmen nur über die zu verhängen, bei denen ein nennenswertes Risiko für die Weiterverbreitung von Covid-19 bestehe, so die Kammer. Wo die Schwelle dafür liegt, müsse die Politik entscheiden.

Ärztekammer: Grippeimpfungen genau prüfen

Die Bayerische Landesärztekammer forderte auch, dass Grippeimpfungen durch Apotheker zügig daraufhin ausgewertet werden, ob sie negative Folgen für die medizinische Versorgung haben. Die Bundesregierung hatte solche Impfungen in Pilotprojekten ermöglicht, auch in Bayern soll es im Regierungsbezirk Oberpfalz einen entsprechenden Probelauf geben.

Mögliche Zwischenfälle bei Impfungen durch Apotheker müssten in einer Auswertung ebenso erfasst werden, wie die Frage, ob Impfstoffe bei einer möglichen Knappheit gerecht zwischen Apotheken und Arztpraxen verteilt werden, heißt es in einem Beschluss der Kammer.

Verbandsvertreter und Ärzte kritisieren "Regelungswut"

Viele Ärzte und Wirtschaftsvertreter halten vereinzelte Corona-Maßnahmen derzeit für zu streng und fordern vor allem bundesweit einheitliche Regeln. So etwa der Chef des Kassenärzte-Verbandes, Andreas Gassen. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sprach er in Bezug auf Beherbergungsverbote und Sperrstunden von einer "Regelungswut" der Länder, die "oft eher kontraproduktiv" sei.

Auch innerdeutsche Reisen sind laut Gassen nur eine "Pseudo-Gefahr". Das Problem liege vielmehr bei traditionellen Großhochzeiten oder unkontrollierten Feiern. Auch Sperrstunden und Alkoholverbote wie in Berlin hält der Verbandschef für fragwürdig.

Ebenso beklagt der deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK), dass sich die Regeln je nach Bundesland unterscheiden. Das führe auch bei den Unternehmen zu großer Verunsicherung, sagte DIHK-Präsident Schweitzer den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Experten: Gefahr eines exponentiellen Wachstums droht

Immer wieder warnen derzeit Politiker und Wissenschaftler, dass Coronavirus könnte sich hierzulande unkontrolliert verbreiten - auch wenn man die Lage derzeit noch im Griff habe.

So mahnten zuletzt vor allem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zur Vorsicht, weil die Gefahr eines exponentiellen Wachstums der Fallzahlen bestehe.