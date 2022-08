Bayerische Ärzte fordern konsequente Verfolgung von Hatespeech

Bestürzung und Trauer: Der Suizid einer österreichischen Ärztin, die von Impfgegnern bedroht wurde, macht Bayerns Ärzte nachdenklich. Auch in Bayern seien Ärztinnen, Ärzte und medizinisches Fachpersonal immer wieder verbaler und körperlicher Gewalt ausgesetzt, teilt die Bayerische Landesärztekammer mit. Unterdessen ermittelt die Staatsanwaltschaft München II gegen einen Mann mit Wohnsitz in Oberbayern wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung. Die Anzeige geht auf die österreichische Ärztin Lisa-Maria Kellermayr zurück, die sich am Freitag das Leben genommen hat.

Mann aus Oberbayern hat österreichische Ärztin bedroht

Nach Recherchen des BR hatte ein Mann aus Oberbayern die in Oberösterreich praktizierenden Ärztin in Mails und auf Twitter bedroht. Unter anderem damit, sie zu beobachten und "solche Kreaturen vor die in Zukunft einzurichtenden Volkstribunale zu bringen!". Lisa-Maria Kellermayr, die bis vor wenigen Wochen in Seewalchen am Attersee in Österreich eine Praxis für Allgemeinmedizin betrieb, zeigte den Urheber daraufhin bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in Wels an. Diese leitete das Verfahren mit der Bitte um Übernahme an die Staatsanwaltschaft Traunstein weiter. Offenbar wohnt der Beschuldigte aber nicht in deren Zuständigkeitsbereich, sondern in einem Amtsgerichtsbezirk, für den die Staatsanwaltschaft München II zuständig ist, so dass die Akte weitergeleitet wurde.

Ermittlungen Münchner Staatsanwaltschaft dauern an

Die Münchner Strafverfolgungsbehörde bestätigt, dass sie gegen eine männliche Person wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Nähere Angaben zur Person des Beschuldigten macht die Staatsanwaltschaft nicht. Die Ermittlungen gegen den Mann dauerten derzeit an, heißt es in einer Stellungnahme auf BR-Nachfrage. Erst wenn sämtliche erforderlichen Ermittlungen durchgeführt wurden, kann entschieden werden, ob sich der Tatverdacht bestätigt und die Voraussetzungen für eine Anklageerhebung vorliegen, heißt es weiter. Damit widerspricht die Staatsanwaltschaft München II österreichischen Medienberichten (u.a. Standard), wonach die deutschen Behörden abgewunken hätten, die Aussagen seien von der Meinungsfreiheit gedeckt.

Bayerische Ärztekammer zeigt sich bestürzt über Tod der Kollegin aus Österreich

Lisa-Maria Kellermayr war als Corona-Impfbefürworterin seit Monaten massiver Hetze ausgesetzt. Am 29. Juli hat sich die Allgemeinärztin in ihrer Praxis erhängt. Der Tod ihrer österreichischen Kollegin habe auch die Ärzteschaft im Freistaat tief getroffen, schreibt der bayerische Ärztekammerpräsident Gerald Quitterer auf BR-Anfrage. Kellermayr habe sich als Ärztin für die Corona-Impfung eingesetzt und sei dafür mit Hass und massiven Drohungen konfrontiert worden. Schlussendlich habe sie ihre Praxis geschlossen.

Auch Ärzte in Bayern werden bedroht

Die Landesärztekammer in Bayern verurteilt aufs Schärfste Hass und Hetze gegen Ärzte und medizinisches Personal. Hier müsse die Gesellschaft die rote Karte zeigen und die zuständigen Behörden müssten solche Vorfälle konsequent verfolgen, fordert Kammer-Präsident Quitterer. Wie die österreichische Kollegin erleben auch in Bayern Ärzte seit Corona Beleidigungen, Beschimpfungen und Morddrohungen. "Es kann nicht sein, dass Menschen, die anderen Menschen helfen, bedroht und angegriffen werden.", sagt Gerald Quitterer.

Arzt aus Neu-Ulm: "In den Tod gehetzt"

Der Allgemeinmediziner Christian Kröner aus Neu-Ulm ist einer der betroffenen Ärzte. Er wird seit Beginn der Coronapandemie beschimpft und mit dem Tod bedroht. Im BR-Gespräch fordert er, endlich ernst zu machen mit schärferen Kontrollen im Netz und strafrechtlich härter gegen Hassmails vorzugehen. Behörden müssten enger zusammenarbeiten. Eine Bundesländer übergreifende Zentralstelle für Ermittlungen sei dafür erforderlich, so der Neu-Ulmer Arzt. "Wir seien fünf Schritte langsamer als die Täter", kritisiert Christian Kröner. Er selbst wehrt sich, stellte bereits hunderte Strafanzeigen. Seine österreichische Kollegin sei in den Tod gehetzt worden.