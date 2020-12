Bayerisch Gmain: Schwerverletzte bei Unfall mit Rettungswagen

Ein Pkw ist in Oberbayern mit einem Rettungswagen zusammengestoßen. Vier Menschen wurden bei dem Unfall in Bayerisch Gmain (Landkreis Berchtesgadener Land) am Silvestertag verletzt. Darunter sind auch die beiden Sanitäter aus dem Rettungswagen. Bei den beiden Insassen des Autos sei Lebensgefahr nicht ausgeschlossen, sagte eine Polizeisprecherin. Sie kamen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Rettungswagen Vorfahrt genommen?

Der Rettungswagen war nach Angaben der Polizei am Vormittag mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz. "Im Moment sieht es danach aus, als hätte der Pkw dem Rettungswagen die Vorfahrt genommen", sagte die Polizeisprecherin. Genau stehe das aber noch nicht fest. Die Ermittlungen liefen noch. Ein Gutachter sei dabei, die Ursache des Unglücks zu klären.

Schwerverletzter eingeklemmt

Einer der beiden schwer verletzten Insassen des Pkw wurde bei dem Unfall eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn befreien. Zahlreiche Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Straße wurde komplett gesperrt.

(unter Verwendung von dpa)