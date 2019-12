Bayer stirbt in Österreich bei Sturz von Balkon

Nach Angaben der Salzburger Polizei hatte der 25-Jährige am Samstagabend in Bad Hofgastein gemeinsam mit Freunden eine Veranstaltung und ein Lokal besucht. Am Sonntagmorgen wurde er dann leblos unterhalb des Balkons seiner Unterkunft entdeckt.

Nach Angaben der Ermittler hat keiner seiner Freunde den Sturz in mehr als neun Meter Tiefe bemerkt. Die Polizei geht nicht von Fremdverschulden aus. Die genaue Todesursache soll nun die Obduktion des Mannes aus dem Landkreis Passau klären.