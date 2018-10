Bayer bei internationalem Fotowettbewerb ausgezeichnet

Julius Kramer ist Anfang 30. Fotografieren ist seine Leidenschaft - sein Hobby - genauso wie Tiere und die Natur. Irgendwann hat er sich eine Spiegelreflexkamera gekauft und sich "mal auf die Lauer gelegt", wie er sagt.

"Man merkt das natürlich sehr schnell: Tierfotografie ist wahnsinnig zeitintensiv. Man muss da viel Geduld mitbringen. Oft bist du an einem Ort und wartest. In so einem braun-grünen Zottelanzug. Dann wartest du nochmal zehn Minuten länger. Dann nochmal und nochmal und am Ende hast Du gar nichts fotografiert." Julius Kramer, Hobbyfotograf

Kamerafallen im Eigenbau

Julius Kramer fotografiert nicht nur gern - er tüftelt auch. Irgendwann hat er angefangen Wildtierkameras zu bauen. Letztlich aus ganz praktischen Erwägungen heraus: "Dann muss ich nicht immer so lange auf der Lauer liegen."

Seine Kameras haben aber nicht einfach einen Auslöser, wie man ihn im Internet kaufen kann. Kramer, der beim BR als Bildingenieur arbeitet, hat vielmehr Spiegelreflexkameras in wasserdichte Boxen gesetzt. Er habe mehrere Monate daran gearbeitet, überlegt, gelötet und gefeilt, erzählt er. Denn: "Es muss ja, wenn die Kamera dann tatsächlich auslöst, auch einstellungstechnisch alles passen."

Wie der "Oscar" der Naturfotografie

45.000 Fotos aus der ganzen Welt wurden für den Wettbewerb "Wildlife Photographer of the Year" in diesem Jahr eingereicht. Die besten zehn Fotos wurden ausgezeichnet, weitere erhielten lobende Erwähnungen ("Highly commended"). Das Bild "Kitten Combat" von Julius Kramer ist eines davon. Es zeigt zwei junge Luchse, die mitten im Bayerischen Wald im Schnee kämpfen. Der eine schwebt dabei scheinbar in der Luft und holt mit seiner Tatze aus.

"Dieser Preis ist in der Branche sowas wie der Oscar. Das war schon irre, als ich die Nachricht bekommen habe, dass mein Foto ausgewählt wurde", erzählt Kramer rückblickend. Die Auszeichnung ist auch deshalb so besonders, weil er den Auslöser nicht selbst gedrückt hat.

Geheime Kamera-Standorte im Bayerwald

Das Foto entstand vor fast genau zwei Jahren. Den Moment, als die beiden Jungluchse so ausgelassen spielen, hat eine seiner selbstgebauten Wildtier-Spiegelreflex-Kameras festgehalten.

"Ich fahre alle vier Wochen in den Bayerwald und hab da einen ganzen Tag ordentlich zu tun, um alle Standorte meiner Kameras abzulaufen. Rauf auf den Berg, runter. Als ich damals zu der Kamera kam und sie auslesen hab, das war unglaublich. Ich hab gedacht, das gibt es nicht! Dass da auch noch einer in der Luft schwebt! Unglaublich." Julius Kramer

Luchsfotos für den Artenschutz

Aufgehängt hatte Kramer die Kameras, nachdem die Luchstötungen im Bayerwald durch die Medien gingen. "Ich wollte einfach tolle Bilder von den Luchsen in ihrem ursprünglichen Lebensraum machen und die dann auch den Skeptikern zeigen", erzählt er. "Zeigen, was wir in Bayern für schöne Tiere haben."

Von diesem Plan waren auch die Wissenschaftler vom Luchsmonitoring-Programm im Bayerwald begeistert. Sie haben Kramer an die geheimen Orte geführt, die Luchse dort immer wieder abgehen.

Eigentlich sei er kein Wettbewerbstyp, sagte Kramer. Aber als er das Foto sah, war ihm klar, dass er es beim "Wildlife Photographer of the Year" einreichen würde - um diese besondere Aufnahme mit der Welt zu teilen.