"Bavarian Diego": Minister-Sohn rappt wieder - auch gegen Höcke

Der Spott in manchen Medien und in den Reihen der bayerischen Opposition war groß: Ausgerechnet ein Sohn des für Recht und Ordnung zuständigen bayerischen Innenministers Joachim Herrmann (CSU) rappte 2011 unter dem Künstlernamen "Jackpot" über Drogen und Sex - in Zeitungen wurde der junge Mann als "Skandalrapper" oder sogar "Porno-Rapper" bezeichnet. Nachdem es in den vergangenen Jahren sehr ruhig um den Minister-Sohn wurde, ist Jakob Herrmann jetzt als "Jaggy Jackpot" wieder da - mit seiner neuen Single "Bavarian Diego".

"Dass ich das letzte Mal gerappt hab ist 'ne Weile her", heißt es im Song. "Nice Rhymes zu schreiben, fällt den meisten schwer. / Falls du einen suchst, der's besser macht, ich zeig dir wer: Jaggy Jackpot." Auf seinem Youtube-Kanal schreibt der Rapper über die neue Single, sie demonstriere eindrücklich, "dass Gewalt, Diskriminierung und jegliche Form von peinlicher Spießigkeit in seiner Welt nichts verloren haben". Denn neben Gangster-Attitüde und diversen Marihuana-Anspielungen enthält der Song auch eine klare politische Botschaft.

"Viele Cops, das ist Bayern"

Wie schon seine frühen Songs enthält auch "Bavarian Diego" wieder so manchen Vers über Marihuana. "Viele Jobs, viele Cops, das ist Bayern, Diggah./ Das heißt, ich halt das Ott an meinen Eiern, Diggah./ Harter Tobak, starker Tabak/ dampft wie Mofa aus der Lunge." Ott ist ein Slang-Begriff für Gras (Marihuana). Und die Zahl 420, die auf T-Shirts in Jaggys Fanshop aufgedruckt ist, gilt als Kiffer-Code. Im Song gibt Jaggy Jackpot in Rapper-Manier ein Stück weit wieder den Gangster: "Mach' mal Platz da. Jaggy ist ein Hustler/ auf seine Art und Weise/ obwohl der Boy noch nie im Knast war/ doch vielleicht stell ich mich clever an."

2011 hatte der damals 19-Jährige den medialen Wirbel um seine Texte in seinem Song "Es ist wie es ist" aufgearbeitet: "Denn was ich rapp', hat nichts damit zu tun, wer mein Vater ist." Und im Refrain beklagte er: "Jetzt zählt nur noch dein Name/ und sie wollen nicht mal wissen, wer du bist." Der bekannte Papa findet auch im neuen musikalischen Werk zumindest eine Erwähnung: "Hebe gern die Stimme / diese Art hab' ich wohl von meinem Papa."