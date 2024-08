Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Home Icon > Bauzug in Flammen: Großeinsatz am Münchner Ostbahnhof

Bauzug in Flammen: Großeinsatz am Münchner Ostbahnhof

Am Münchner Ostbahnhof ist am Samstag-Abend ein Bauzug in Brand geraten. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte mussten zum Großeinsatz ausrücken. Verletzt wurde aber offenbar niemand.