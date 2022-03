Bauwagen-Siedlung in Nürnberg sucht neue Bleibe

Bauwagen-Kommune – die wahren Spießer?

Die Ordnung in den Bauwagen, die Einteilung des Platzes in Gemeinschafts- und Privatbereich – auch wenn der Wagenplatz wie ein Provisorium wirkt, es gibt klare Strukturen. Toiletten, Sauna und Duschen sind für alle da – mit Regeln und Putz-Diensten, damit das Teilen gut funktioniert. Die selbstgezimmerte Freiluft-Kneipe ist auch für Besucher des Wagenplatzes geöffnet, wenn sie sich an die Corona-Regeln halten und eine Spende für die Getränke dalassen. Und die Gemeinschaft versucht, möglichst alles selbst zu machen. Ein Landschaftsgärtner sorgt für das Grün auf dem Platz. Schreiner, Maler und Elektriker installieren die Solarmodule, den Feststrom mit Zähler, reparieren die in die Jahre gekommenen Laster. Das spart Geld, so Sevi, der als Hausmeister in einer Jugendeinrichtung arbeitet und gerade eine Lenkstange mit Kumpel Joel austauscht. Wir lernen jeden Tag dazu, vom anderen und durchs selbst machen, so Joel.

Überhaupt geht es hier weniger ums Haben, als um Eigenverantwortung und Machen. Dafür, sagt die arbeitslose Sabrina, gibt es auch was zurück. Man wachse daran, lerne, könne etwas mitnehmen. Die größte Aufgabe für das Miteinander auf dem Wagenplatz Kristallpalast sei die Kommunikation, erklärt Sabrina weiter – und das Aushalten und Klarkommen. Damit, wie die anderen sind.

Suche nach neuem Platz

Die Verhandlungen mit der Stadt Nürnberg und mit der Eigentümerin des Platzes, der Deutschen Bahn, stehen ganz am Anfang – doch klar ist: Im kommenden Februar müssen die 20 Menschen hier weg. Denn die Bahn will hier einen Zug-Tunnel bauen und braucht das Grundstück wieder. Doch brachliegende Flächen sind in der Stadt inzwischen rar geworden. Auf einer Brache in einer Häuserschlucht können wir nicht leben, sagt Guntram Dierks. "Ein bisschen Privatsphäre wollen auch wir", beschreibt er die Anforderungen für einen geeigneten Bauwagenplatz.

Am liebsten würden sie auf einen Platz in Stadtnähe umziehen, mit Anschluss an die öffentlichen Verkehrsmittel – denn nicht alle hätten einen Führerschein. Und, so erklärt der Freizeitschauspieler, die meisten hier seien mit der Kultur in der Stadt verbunden und wollten es auch bleiben. Die Bauwagenbewohner im Nürnberger Südwesten hoffen auf Angebote von Privateigentümern, die mit einer kleinen Miete zufrieden sind. Ihr Wunsch: ein bisschen im Grünen, in der Natur. "Den Rest machen wir selbst", verspricht Guntram Diercks.