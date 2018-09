Bauvorhaben im Obernburger Höllenstutz – Ortstermin beschlossen

Anwohner machen gegen ein geplantes viergeschossiges Achtfamilienwohnhaus im Höllenstutz mobil, wo bisher nur Zweifamilienhäuser gebaut werden durften. Der Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags beschloss nun einstimmig, einen Ortstermin durchzuführen. Das teilt der Eschauer Landtagsabgeordnete Berthold Rüth (CSU) mit. Da es für das Wohngebiet bisher keinen Bebauungsplan gab, galt bis dato der Paragraf 34 des Baugesetzbuches - das Einfügungsgebot. Das Bauvorhaben muss sich demnach in die nähere Umgebung einfügen.

Anwohner kritisieren Größe des Bauvorhabens

Um das Wohnprojekt der Bauherren Klimmer möglich zu machen, muss die Stadt einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufstellen, was sie bereits in Angriff genommen hat. Obernburgs Bürgermeister Dietmar Fieger (CSU) ist sich der schwierigen Abwägung bewusst. Gegenüber dem BR sagte er im Frühjahr dieses Jahres: "Wir haben eine gesteigerte Nachfrage nach Wohnraum, insbesondere durch junge Familien. Es gibt in Obernburg viele Grundstücke, die leer stehen, die unbebaut sind, obwohl sie voll erschlossen sind. Die Entwicklung des Innenraums hat Vorrang, bevor man in den Außenbereich geht und neue Baugebiete erschließt!" Die Anwohner haben prinzipiell nichts dagegen, dass die Baulücke im Höllenstutz geschlossen wird, sie kritisieren aber die Dimension des Bauvorhabens. Gegenüber dem BR sprechen sie von Verschandelung der Landschaft und von Ungerechtigkeit, da für sie andere Regeln gelten würden.