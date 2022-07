Baustopp: Etwa 30 Mauersegler bei Abrissarbeiten gestorben

Informationen zum Mauersegler von Bettina Schröfl, 1. Vorsitzende der LBV Kreisgruppe in Straubing

Die Merkmale: "Mauersegler sind eigentlich etwas ganz besonderes in der Vogelwelt, man kann sie keiner Gruppe zuordnen. Wenn Mauersegler flugfähig sind, leben sie in der Luft: Sie Essen dort und schlafen dort. Sie wirken auf den ersten Blick wie Schwalben aber haben eine größere Spannweite, dunkelgraues Gefieder und sind an der Kehle etwas heller."

Die Brut: "Mauersegler machen nur eine Brut, meist im April. Danach verschwinden sie wieder, doch sie sind von circa April bis August bei uns. Der Mauersegler ist ein heimatverbundener und standorttreuer Vogel. Das heißt, sie kommen jedes Jahr wieder an den ursprünglichen Platz zurück und schauen, ob sie hier wieder brüten können. Wenn nicht, suchen sie sich was Neues. Sie brüten weder am Gebäude noch im Gebäude, sondern in den Ritzen zwischen Mauer und Dach in den Städten."

Die Brutkästen: "Mit Mauerseglerkästen, die man entweder selbst bauen oder auch im Internet kaufen kann, kann man den Tieren total gut helfen."