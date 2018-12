Baustopp auf Deggendorfs größter Baustelle: Die Stadtverwaltung hat die Arbeiten am sogenannten Karl-Turm, einem neunstöckigen Bürogebäude am Rand der Altstadt, gestoppt. Bei den Bauarbeiten sind offenbar die Baugrenzen überschritten worden, wie die "Deggendorfer Zeitung" berichtet. Der Baustopp für das 36 Meter hohe Gebäude ist demnach bereits vor Weihnachten erlassen worden.

Es geht um 1,60 Meter

Erst Anfang Dezember war auf der Deggendorfer Großbaustelle die fast 800 Quadratmeter große Bodenplatte für das künftige Bürogebäude betoniert worden. Dann stellte die städtische Bauverwaltung fest, es gibt eine Abweichung von der festgelegten Baugrenze um eine Länge von 1,60 Meter.

Der Bauausschuss des Deggendorfer Stadtrates will sich in seiner nächsten Sitzung am 21. Januar mit dem Problem beschäftigen. Solange mindestens stehen die Baumaschinen jetzt still. Stadtverwaltung, Architekt und Bauherr standen auf BR-Anfrage für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung.

Das Projekt war von Anfang an umstritten

Der Bau des Bürogebäudes war in Deggendorf von Anfang an umstritten. Ein Bürgerentscheid, mit dem der Hochhausbau verhindert werden sollte, scheiterte jedoch im Frühjahr 2015.

Bauherr für den „Karl-Turm“ ist der niederbayerische Bauunternehmer Günther Karl. Der Neubau soll künftig seine Firmenzentrale beherbergen. In diesem Jahr gab es auf der Baustelle schon einmal eine mehrwöchige Zwangspause wegen Problemen bei den Arbeiten am Untergrund.

Zeitplan nicht mehr einzuhalten

Ursprünglich sollte der Turm bereits Ende 2019 fertiggestellt sein. Wegen der diversen Verzögerungen wird jetzt Ende 2010 angepeilt.