Baustoffkonzern Knauf will Bergwerk bei Altertheim erschließen

Professor Matthias Reimann, der Chef-Geologe von Knauf, spricht von einer Lagerstätte in der sogenannten Altertheimer Bucht an der Grenze zu Baden-Württemberg von rund zehn Quadratkilometern Fläche. Das Vorkommen soll durch einen Schrägstollen erschlossen werden, der mit zwölf Prozent Neigung unter die Erde führt. Zunächst will Knauf bei Altertheim 300.000 Tonnen Naturgips pro Jahr fördern, später sollen es bis zu einer Million Tonnen sein. Das Material wird ins Werk Iphofen gebracht, wo es unter anderem für die dortige Produktion von Gipskartonplatten benötigt wird. Der Naturgips aus Altertheim soll mit Lkws über die A81 bei Kist und die A3 ins 44 Kilometer entfernte Iphofen transportiert werden. Das bedeutet, dass anfänglich bei 300.000 Jahrestonnen Förderung pro Stunde und an Werktagen sechs durch Altertheim Richtung A81 fahren, später sind es dann entsprechen mehr.

Baustoffkonzern sucht nach Ersatz für REA-Gips

Bislang werden die Gipskartonplatten in Iphofen zu fast 60 Prozent aus sogenanntem REA-Gips gefertigt, der bei der Rauchgasentschwefelung in den Braunkohlekraftwerken in der Lausitz anfällt und mehrmals wöchentlich mit Sonderzügen nachts angeliefert wird. Die Abkürzung REA steht hierbei für Rauchgas-Entschwefelungs-Anlage. "Dieser Rohstoff wird künftig entfallen, wenn Deutschland ab 2035 aus der Kohleverstromung aussteigt", erklärt Professor Reimann. Die Lagerstätte in der sogenannten Altertheimer Bucht wäre ein idealer Rohstoffersatz.

Knauf hat bereits bei Hüttenheim im Landkreis Kitzingen ein Bergwerk. Dort wird Anhydrid für Fließestrich abgebaut. Die befahrbare Strecke unter Tage in diesem Bergwerk beläuft sich inzwischen auf 150 Kilometer Gesamtlänge.