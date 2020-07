Baustellenchaos, Corona und Sommerferien

Wer in diesem Jahr verreist, macht das coronabedingt, falls vorhanden, wohl am liebsten mit dem eigenen Auto. Momentan sind es nur vier größere Autobahnbaustellen, die auf den Reiserouten während der Ferien für größere Staus sorgen könnten.

Baustelle auf A3 dauert noch mindestens fünf Jahre

Auf der A9 werden zwischen dem Autobahndreieck Holledau und der Anschlussstelle Langenbruck die Fahrbahn und alle Brücken erneuert. Die A3 Nürnberg-Würzburg wird sechsstreifig ausgebaut. Sie ist eine der wichtigsten Autobahnen in Europa und die meistgenutzte in Deutschland. Sie hat eine Gesamtlänge von 769 Kilometern und reicht von der niederländischen Grenze bei Elten bis zum österreichischen Übergang bei Suben.

Täglich rollen zwischen Aschaffenburg und Nürnberg 100.000 Fahrzeuge über die A3. Jedes fünfte Fahrzeug ist ein LKW. Die Strecke ist permanent überlastet. Die Verlagerung auf die Schiene wäre eine Alternative, aber Verbindungen fehlen. An den Baustellen zwischen Schlüsselfeld und Pommersfelden, sowie zwischen Wiesentheid und Geiselwind muss während der Sommerferien mit Einschränkungen gerechnet werden. Bis das Bauvorhaben beendet ist, werden sich die Autofahrer noch mindestens fünf Jahre gedulden müssen.

Stau auch zwischen Starnberg und Schäftlarn

Auf der A96 München-Lindau besteht zwischen Germering-Süd und Oberpfaffenhofen, sowie an der Hochbrücke bei Memmingen Staugefahr. Und auf der A95 München-Garmisch kann es zwischen dem Autobahndreieck Starnberg und der Anschlussstelle Schäftlarn wegen Brückenbaumaßnahmen zu Behinderungen kommen. In allen Baustellen besteht eine verengte Fahrbahnführung mit teils reduzierten Fahrspuren.

Neuralgische Stelle: Autobahndreieck Holledau

Mit zehn Kilometern Länge ist die Baustelle auf der A9 am Autobahndreieck Holledau eine der längsten in Bayern. Rund 130.000 Fahrzeuge sollen hier pro Tag an den Ferienwochenenden auf dem Weg Richtung Österreich oder Italien vorbeikommen. Insgesamt rechnet die Autobahndirektion aber mit weniger langen Staus als in den Vorjahren.