Baustellen-Wahnsinn in Bayern

In München wird gebaut, wohin man schaut. Arbeiten für die zweite Stammstrecke, Gleiserneuerungen für die Straßenbahn und turnusmäßige Fahrbahnsanierungen haben in der Landeshauptstadt einen Bauboom ausgelöst.

Auch in Nürnberg gibt's viel zu tun: Hier wird im Stadtgebiet an 13.600 Baustellen im Jahr gewerkelt. Ein Fünftel mehr als noch vor zehn Jahren. Seit Ende 2016 leistet sich Nürnberg mit Wolfgang Leeb sogar einen Baustellenkoordinator. "Die Zahl der Baustellen ist in den letzten Jahren schon massiv angestiegen. Umso wichtiger wird es die Auswirkungen der einzelnen Bauvorhaben auf den Verkehr und die Anwohner genau im Blick zu haben", sagt er. Auch in Augsburg hat sich die Zahl der Baustellen um rund ein Fünftel erhöht.

Der Grund für die gestiegene Zahl der Baustellen ist konjunkturbedingt: Bund, Städte und Gemeinden investieren wieder. Am Budget der Autobahndirektion Südbayern wird das besonders deutlich. Die Behörde kann heuer einen Rekordetat-Etat von 755 Millionen Euro verbauen, erklärt Sprecher Josef Seebacher.

"Wir haben ein Brücken-Sanierungsprogramm, dass abgearbeitet wird, außerdem müssen jetzt viele Autobahnstrecken saniert werden, weil sie Anfang der 70er gebaut worden sind und jetzt einfach in die Jahre kommen. Aber zum Glück ist gerade genügend Geld da. Wir haben unser Budget in den letzten zehn Jahren nahezu verdreifacht." Josef Seebacher, Autobahndirektion Südbayern

Bayern profitiert hier besonders stark von Geldern des Bundesverkehrsministeriums und das ist kein Zufall. Die Autobahndirektion plant Projekte im Voraus, auch wenn die Finanzierung noch ungeklärt ist.

Bayern kommt schneller an Bundesmittel

Wenn dann Sonderprogramme im Bundesverkehrsministerium aufgelegt werden, oder Gelder von der deutschen Bahn nicht ausgegeben werden können, wird in den Ländern nachgefragt, wer noch Bedarf hat. Bayern hat dann, im Unterschied zu anderen Bundesländern, fertig geplante Vorhaben in der Schublade und bekommt die Mittel zugewiesen.

So arbeitet Bayern gerade seinen Sanierungsstau ab. In naher Zukunft wird sich daran wohl auch nicht viel ändern – zum Leidwesen der baustellengeplagten Autofahrer. Denn Bund, Städte und Gemeinden wollen weiter investieren. Auch die Autobahndirektion Südbayern hat schon die nächsten Großprojekte in der Schublade verrät Josef Seebacher.

"Die Autobahn von München nach Deggendorf muss komplett erneuert werden, die nach Regensburg in weiten Teilen auch. Die A96 nach Lindau hat ebenfalls schon wieder Sanierungsbedarf. Der limitierende Faktor ist momentan nicht das Geld, sondern die Frage, wie viel man den Autofahrern zumuten kann." Josef Seebacher, Autobahndirektion Südbayern

Das kann auch die nächsten Jahre noch auf dem Niveau weitergehen. Ein Ende des Baubooms ist vorerst nicht in Sicht. Bayern wird also noch für einige Zeit ein Land der Baustellen bleiben.