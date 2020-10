Baustellen-Unglück Denklingen: Ermittlungen werden wohl dauern

Nach dem tragischen Baustellenunfall in Denklingen ist nicht mit schnellen Ermittlungsergebnissen zu rechnen. "Das ist eine Geschichte, die sich sicher länger ziehen wird", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Man habe eine ganze Menge Spuren erhoben. Das alles müsse jetzt ausgewertet und auch gutachterlich festgestellt werden. Einige Wochen werde das sicherlich in Anspruch nehmen, so die Begründung des Polizeisprechers.

Am Freitag war bei Betongießarbeiten in dem Ort im Landkreis Landsberg am Lech eine Decke mit Schalung eingestürzt. Vier Arbeiter wurden teils unter Trümmern und flüssigem Beton begraben. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Unfall beim Bau einer Betondecke

Laut Polizei sollte zwischen der Außenwand eines Gebäudes, das die Baufirma als ihren neuen Firmensitz errichtet hat, und drei mehrere Meter entfernten Betonsäulen eine Betondecke eingezogen werden. Eine entsprechende Holzverschalung sei bereits angebracht gewesen. Darauf haben nach Polizeiangaben zwei der Opfer gestanden, zwei weitere darunter, als die Konstruktion einstürzte. Alle vier wurden demnach zunächst verschüttet. Als die Männer geborgen wurden, waren zwei von ihnen laut Polizei sofort tot. Bei zwei weiteren wurde demnach noch eine Reanimierung versucht, jedoch erfolglos. Ein weiterer Mann, der sich in der Nähe befand, wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt.

Vier Tote im Alter zwischen 16 und 37 Jahren

Die Todesopfer sind ein 16-Jähriger, ein 34-Jähriger sowie zwei 37-Jährige. Zum Teil waren nach dem Unfall Angehörige vor Ort und mussten von Notfallseelsorgern betreut werden.

Der Bürgermeister des Ortes, Andreas Braunegger (CSU), zeigte sich am Freitag nach dem Unglück zutiefst betroffen. Er traf sich im Rathaus mit den Angehörigen der Getöteten zum Gespräch.

Obduktionsergebnisse Mitte der Woche erwartet

Solange die Ermittlungen laufen, bleibt die Unfallstelle unverändert. Die Aufräumarbeiten müssten bis zur offiziellen Freigabe durch die Ermittler warten, so die Polizei. Schneller sollen die Obduktionsergebnisse da sein: Mitte der Woche rechnen die Beamten mit Klarheit. "Das ist natürlich für uns wichtig: Sind sie durch den Sturz ums Leben gekommen? Oder durch Ersticken?"

Die Gemeinde Denklingen liegt zwischen München und Augsburg im Landkreis Landsberg am Lech und hat etwa 2.550 Einwohner.