Baustellen und Sperrungen in Niederbayern

Zwei größere Baustellen in Niederbayern werden die nächsten Wochen für Staus sorgen: Zum einen wird auf der A92 der Fahrbahnbelag zwischen den Anschlussstellen Wörth an der Isar und Landshut/Essenbach bis Oktober erneuert. Zum anderen ist die B8 bei Vilshofen für sechs Wochen gesperrt, da Vilshofens Ortsumgehung noch an die Bundesstraße angeschlossen werden muss.

Baustelle auf A92 bis Ende Oktober

Baustelle auf A92: Ab heute bis 31.10. werden auf einer Länge von rund 1,4 Kilometern auf der A92 nacheinander die beiden Fahrtrichtungen zwischen Wörth an der Isar und Landshut/Essenbach erneuert. Das teilt die Autobahndirektion Südbayern mit. Vor Beginn der eigentlichen Fahrbahnerneuerungsarbeiten müssen zunächst auf den Fahrbahnen in Fahrtrichtung Deggendorf und München zwei Mittelstreifenüberfahrten und zwei Baustellenausfahrten hergestellt werden. Dafür werden jeweils die Überholspuren mit Tagesbaustellen gesperrt.

Während Baustelle: Tempo 80 und Überholverbote

Ab Anfang August beginnt dann die Erneuerung der Richtungsfahrbahn Deggendorf. Wie es von der Autobahndirektion Südbayern heißt, gibt es dann jeweils zwei Fahrstreifen in jede Fahrtrichtung. Mitte September wird die Richtungsfahrbahn München erneuert. Während der Baustelle wird das Tempo auf 80 Stundenkilometer reduziert, außerdem gibt es ein Überholverbot für Lkw und Busse.

4,2 Millionen Euro für Lärmdämmung

Bei der Fahrbahnerneuerung soll die bestehende Betonfahrbahn mit einem Asphaltoberbau erneuert werden. Dies soll auch der Lärmdämmung dienen. Insgesamt belaufen sich die Kosten hierfür auf rund 4,2 Millionen Euro. Ab Ende Oktober soll der Autobahnabschnitt wieder frei befahrbar sein

B8 bei Vilshofen für sechs Wochen gesperrt

Großbaustelle auch im Süden von Vilshofen: Die B8 wird ebenfalls ab heute bei Witzling für sechs Wochen komplett gesperrt, weil Vilshofens Ortsumgehung noch an die Bundesstraße angeschlossen werden muss. Wie das Staatliche Bauamt Passau mitteilt, wird dazu ein Kreisverkehr gebaut, der etwa fünf Meter höher liegt als die bisherige Straße. Dafür muss ein Damm aufgeschüttet werden. Außerdem wird die B8 ausgebaut. Die Stadtwerke Vilshofen und die Telekom nutzen die Vollsperrung zur Kabelverlegung.

Großräumige Umleitungen

Laut Bauamt nutzen täglich rund 16.500 Fahrzeuge die B8 im Süden von Vilshofen. Es wird großräumig auf zwei Strecken umgeleitet: Von Passau kommend werden Fahrer über Rehschaln und Neustift geleitet. Fahrer, die von Plattling nach Passau unterwegs sind, sollen über Windorf und Schalding links der Donau fahren, die Donau also erst in Passau überqueren.

B388 Wegscheid bis nach Tschechien gesperrt

Eine weitere Baustelle gibt es im Landkreis Passau: Ab heute wird die B388 von Niederwegscheid bis zur tschechischen Landesgrenze für fünf Wochen komplett gesperrt. Wie das Staatliche Bauamt Passau mitteilt, muss die Fahrbahn saniert werden. Die Ortsdurchfahrt Wegscheid ist aber weitgehend befahrbar.