Baustellen sorgen für Behinderungen auf A3 und B85

Auf zwei wichtigen Fernstraßen in der Oberpfalz gibt es am Wochenende Behinderungen: Wegen Bauarbeiten wird ab heute Abend die B85 bei Roding für drei Tage gesperrt. Und auch an der A3-Baustelle bei Regensburg drohen Staus und Behinderungen.

