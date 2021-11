Baustelle Rathaus - Fünf Jahre nach dem Brand in Straubing

An die eingerüstete Fassade und den Bauzaun mitten in der Fußgängerzone haben sich die Menschen in Straubing längst gewöhnt. Genau fünf Jahre nach dem verheerenden Brand des historischen Rathauses laufen die Arbeiten für den Wiederaufbau des Gebäudes. Frühestens in drei Jahren, bis Ende 2024, werde man damit fertig sein, sagte der Leiter des Hochbauamtes der Stadt Straubing, Marko Kreißig, bei einem Baustellentermin.

Aufwendige Sanierungsarbeiten

Auf der Baustelle sind die Arbeiter derzeit unter anderem damit beschäftigt, die Fundamente des in Teilen mehr als 600 Jahre alten Gebäudes im Zentrum von Straubing zu sanieren und zu stabilisieren. Dafür mussten zunächst aufwändig Bogenkonstruktionen und darüber liegende Gebäudeteile gesichert und abgestützt werden.