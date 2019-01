Baustelle Märchenschloss: Neuschwanstein wird saniert

Für die Bayerische Schlösserverwaltung ist es eine der größten und komplexesten Restaurierungsarbeiten in ihrer Geschichte. Nach den Vorarbeiten in den vergangenen Monaten ist die Sanierung inzwischen in den Prunkräumen und damit im Herz des Schlosses angekommen. Zur Zeit ist der Sängersaal mit seinen aufwändigen Wandgemälden eingerüstet.

Besucher können Restauratoren bei der Arbeit beobachten

Ein großes, bedrucktes Transparent zeigt den Besuchern die prächtigen Gemälde, die durch das Gerüst verstellt sind. Gleichzeitig ermöglicht der halbdurchsichtige Stoff aber auch einen Blick auf die Restaurierungsarbeiten. 150 Jahre nach der Grundsteinlegung hat der Zahn der Zeit an der Inneneinrichtung des Märchenschlosses genagt. Mehr als 2.300 Einzelstücke müssen restauriert werden – von Gemälden über Möbel, Textilien, kunsthandwerkliche Objekte und Holzbauteile bis hin zu Fenster und Türen.