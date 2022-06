Baustelle Kinderpflege-Ausbildung: Kein Geld und wenig Praxis

Kinderpflege-Quote in Bayern deutschlandweit am höchsten

Gerade in Bayern ist der Bedarf so hoch wie nirgendwo anders in Deutschland: Hier machen Kinderpflegerinnen fast 50 Prozent des gesamten Kita-Personals aus. In Brandenburg zum Beispiel kommen nach Daten des Statistischen Bundesamts lediglich 62 Kinderpflegerinnen auf 20.099 Erzieherinnen.

Auch der Freistaat setzt verstärkt auf Höher- beziehungsweise Weiterqualifizierung der pädagogischen Kräfte. Doch das kostet Zeit, Geld und Menschen – und alle drei Elemente fehlen derzeit überall.

Es fehlt die Praxis

Eine weitere Baustelle ist auch die fehlende Praxiserfahrung der Kinderpflegerinnen während der Ausbildung. Denn die sind meistens in der Schule und in der Regel nur einmal pro Woche in einer Kindertagesstätte. Christiane Münderlein, Vorständin für Bildung beim evangelischen Kita-Verband Bayern, fordert auch hier einen Wandel. "Es muss noch mehr der Praxisbezug eingebracht werden. Es braucht bei der Zielgruppe der Ausbildenden in der Kinderpflege viel Persönlichkeitsentwicklung, viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren und weniger schulisches Lernen", so Münderlein.

Die Ausbildung nach der Ausbildung

Nicht alle Kinderpflegerinnen gehen nach der Abschlussprüfung arbeiten. Tatsächlich entscheiden sich viele für noch eine Fortsetzung – so wie Anna Hellmich. "Ich mache jetzt als Erzieherin weiter, weil ich eben auch als Kinderpflegerin nicht so viel verdiene. Und als Erzieherin auch viel mehr Möglichkeiten habe", sagt sie.

Egal, ob die jungen Menschen die Kinderpflege-Ausbildung nun als Sprungbrett zur Erzieherin oder zum Erzieher nutzen oder gleich in den Beruf einsteigen: Sie werden gebraucht. Denn allein in Bayern fehlen rund 30.000 pädagogische Fachkräfte.