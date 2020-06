Baustelle in der Landshuter Wittstraße zieht weiter

Zweite Großbaustelle Höhe Altes Gefängnis

Zeitgleich werden etwas weiter die Wasserleitungen des ehemaligen Gefängnisses an der Wittstraße erneuert. Zu Stoßzeiten wird es in dem gesamten Bereich zu längeren Fahr- und Wartezeiten für Verkehrsteilnehmer kommen.

Die Wittstraße ist eine der meist befahrenen Verkehrsadern Landshuts: Sie führt den Verkehr aus dem Süden an der B15 entlang Richtung Stadt und westlich vorbei. Auch die Abzweigung zum und durch den Josef-Deimer-Tunnel in die Innenstadt, liegt an der Wittstraße. Die Arbeiten an dieser großen Kreuzung sind abgeschlossen, so das Bauamt.