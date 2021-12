Baustelle Energiewende: Übernehmen jetzt die Stadtwerke?

Markus Käser vom Verband Bürgerenergie Bayern ist sich sicher: Wenn die Energiewende klappen soll, dann kommt es entscheidend auf die Stadtwerke an. Denn ein Großteil der Energiewende muss lokal vor Ort passieren. "Großkonzerne haben da gar keine Chance, das ist denen viel zu kleinteilig", sagt Käser.

Die Wärmewende findet lokal statt

Das gilt vor allem für den besonders wichtigen Bereich der Gebäudeheizung, auf den in Bayern allein rund die Hälfte des Energieverbrauchs entfällt. Und drei Viertel der Gebäude werden noch mit fossilen Brennstoffen, also Öl oder Gas, beheizt. Wärme lässt sich, anders als elektrischer Strom, nicht ohne große Verluste über weite Distanzen transportieren.

Wärmenetze sind deshalb praktisch immer eine lokale Aufgabe. Wo es sie gibt, werden sie in der Regel von den Stadtwerken oder der Kommune selbst betrieben. Das liegt auch daran, dass Wärmeleitungen zunächst einmal teuer sind. Sie amortisieren sich zwar, aber in langen Zeiträumen von 30 Jahren und mehr.

Fernwärme ist dabei eine Investition in die Zukunft. Wenn die Rohre einmal unter der Erde liegen, bleiben sie dort sehr lange. Eine Stadt wie München hat ihr großes Wärmeleitungsnetz über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren aufgebaut.

Stadtwerke werden aktiver

Das Potenzial der Kommunalunternehmen ist groß. Über 200 Stadt- und Gemeindewerke gibt es in Bayern. Und sie werden seit einigen Jahren zunehmend aktiver, beobachtet der Verband der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW). Das liegt auch am wirtschaftlichen Druck, denn im reinen Handel mit Strom und Gas ist heute nur noch wenig Geld zu verdienen. "Vor 15 Jahren wurden Stadtwerke nahezu totgeredet", erinnert sich der VBEW-Vorstandsvorsitzende Klaus Steiner. "Wenn man dann sieht, wie sehr viele Stadtwerke seitdem ihr Leistungsspektrum erweitert haben, das ist schon beeindruckend."

Beispiele aus Oberfranken und Oberbayern

Steiner selbst ist auch Geschäftsführer der Stadtwerke Dorfen im Kreis Erding. Die haben in der Kleinstadt in den vergangenen Jahren ein 20 Kilometer langes Fernwärmenetz verlegt, das aus einem Hackschnitzel-Heizwerk gespeist wird. Ähnlich in Neuburg an der Donau: Dort verwenden die Stadtwerke Abwärme von Industriebetrieben und speisen sie in ein Wärmenetz ein, das stetig erweitert wird. In Wunsiedel haben die Stadtwerke gemeinsam mit Partnern aus der Industrie für 200 Millionen Euro einen ganzen Energiepark hochgezogen, in dem vor allem der Energieträger Holz genutzt wird, der im Fichtelgebirge reichlich vorhanden ist. Im Bau sind dort aber auch große Energiespeicher und ein Elektrolyseur, der aus Ökostrom Wasserstoff herstellen wird.

Windräder und Solarparks vom Energieversorger vor Ort

Windräder haben die Stadtwerke Wunsiedel auch gebaut, in Partnerschaft mit Nachbargemeinden. Die Energieallianz Bayern, ein Zusammenschluss von etwa 40 meist kommunalen Unternehmen, baut ebenfalls Windräder und Solarparks. In der Region Nürnberg kooperieren sechs fränkische Stadtwerke beim Ausbau von Solarkraftwerken.

Auch hier haben kommunale Unternehmen einen Vorteil: Oft stehen Bürgerinnen und Bürgern einem Windrad oder Solarfeld offener gegenüber, wenn das örtliche Gemeindewerk oder ein Bündnis regionaler Unternehmen dahintersteht – und die Gewinne vor Ort bleiben.

Klaus Steiner, Chef des Branchenverbands VBEW und der Stadtwerke Dorfen, sieht genau darin eine zentrale Aufgabe der Energieversorger vor Ort: "Wir versuchen, Verständnis dafür zu schaffen, dass die Energiewende das Bild der Landschaft verändern wird, und dass wir unser Verhalten verändern müssen. Und da glauben wir, können wir ganz glaubwürdige Partner sein."