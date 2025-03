Baustelle der Extreme: Deutschlands tiefste Bahnstrecke

"Der Tag ist immer erfolgreich, wenn wir alle wieder gesund aus dem Tunnel kommen", sagt Darin Angelov. Er ist Bauleiter, spezialisiert auf Tunnelbau. Jahrelang war er im Bergbau in Bulgarien tätig. Seit einem Jahr arbeitet Angelov an der tiefsten Bahnstrecke Deutschlands: der Zweiten Stammstrecke für die Münchner S-Bahn. Sie soll die bestehende Stammstrecke entlasten - fast alle S-Bahn-Linien und damit rund 800.000 Menschen täglich durchqueren auf ihr die Münchner Innenstadt. Seit Jahren verzögern sich die Bauarbeiten: Die realen Kosten haben das geplante Budget längst überholt. Doch warum? Kontrovers – Die Story begleitet Angelov und sein Team.

"Tauchen" unter der Landeshauptstadt

Angelov und seine Kollegen arbeiten in bis zu 34 Metern unter der Erde unter extremen Bedingungen. Bei einem Luftdruck von 0,8 bar - vergleichbar mit acht Metern Wassertiefe - muss die Lunge 80 Prozent mehr Kraft aufbringen als normal. "Das ist wie Tauchen. Tauchen auf der Baustelle – mit all den Gefahren, die dazugehören", erklärt Britta Reichardt, Fachärztin für Arbeitsmedizin.

Angelov hat großen Respekt vor der Arbeit: 20 Meter über den Köpfen der Arbeiter fahren tonnenschwere Züge über die bestehenden Gleise. "Man muss Vertrauen haben in die Statik und das Bauwerk, das man herstellt", sagt Angelov.

Tunnelbau: Ohne Vertrauen geht’s nicht

Für die Zweite Stammstrecke soll ein zehn Kilometer langer S-Bahn-Tunnel entstehen. Das Team arbeitet an einem Rettungsschacht für die Strecke. An guten Tagen kommen sie etwa zehn Meter voran. Denn immer wieder tritt Grundwasser ein. Bis das ausgepumpt ist, steht die Baustelle still.

Jeder Tag Verzug kostet rund 100.000 Euro. "Das ist natürlich schon ein Zeitdruck, den man täglich hat. Aber man muss cool bleiben, vor allem als Führungskraft", sagt Angelov.

Kontrovers – Die Story im Video: "Baustelle der Extreme"