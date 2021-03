Baustelle an Kreisstraße: Umwege für Pendler

Ab 10 Uhr rollen hier die Bagger an: Auf der Kreisstraße zwischen Veitshöchheim und dem Ortsteil Gadheim im Landkreis Würzburg beginnen heute die Bauarbeiten. Die Straße wird verstärkt und verbreitert, "um so den auftretenden Verkehrsbelastungen künftig standhalten zu können", heißt es vom Staatlichen Bauamt Würzburg. Weil die Straße nicht breit genug ist und wegen der anstehenden Bauabläufe, ist es nicht möglich, sie nur halbseitig zu sperren.

Kreisverkehr an der Abzweigung nach Oberdürrbach

Neben der Straße W3 zwischen Veitshöchheim und Gadheim ist auch die Straße WÜ21 bis zur Stadtgrenze von Würzburg betroffen. An der Abzweigung Richtung Oberdürrbach entsteht außerdem ein Kreisverkehr. Damit soll ein Unfallschwerpunkt entschärft werden. Das Gewerbegebiet Veitshöchheim ist dann in Zukunft auch über diesen Kreisverkehr zu erreichen. In dem Bereich werden darüber hinaus Fernwasserleitungen umverlegt.

Neuer Dorfplatz für Gadheim

Auch die Ortsdurchfahrt von Gadheim wird ausgebaut, der Dorfplatz umgestaltet und an beiden Ortseingängen entstehen sogenannte Fahrbahn-Teiler. In die Erneuerung der der Kreisstraßen investiert der Landkreis Würzburg rund vier Millionen Euro. Darin sind auch Fördergelder vom Freistaat Bayern enthalten.