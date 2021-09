Baustelle A73 bei Nürnberg: Auffahrt "Münchener Straße" gesperrt

An der A73, der sogenannten Süd-West-Tangente, in Nürnberg, kommt es wegen Bauarbeiten zu einer erneuten Sperrung: Ab heute Abend (08.09.21) wird an der Anschlussstelle "Münchner Straße" in Richtung Feucht der Asphalt erneuert.

Bauarbeiten dauern bis Montagmorgen an

Ab 20.00 Uhr ist es nach Angaben der Autobahndirektion Nordbayern nicht mehr möglich, von der A73 in Richtung Feucht auf die Münchner Straße abzufahren. Ab Donnerstag Abend (09.09.21) um 20.00 Uhr ist dann auch die Auffahrt auf die A73 in südliche Richtung gesperrt. Die Sperrungen dauern laut Autobahndirektion über das Wochenende bis Montag Früh (13.09.21) um circa sechs Uhr.

Behinderungen noch bis Ende nächster Woche

Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über die wieder geöffnete Anschlussstelle Nürnberg-Hafen-Süd. Es handelt sich um den Endspurt der Baumaßnahmen auf der A73 in Nürnberg.

Eine Woche später soll ab Freitag (17.09.21) der Verkehr dann wieder ungehindert rollen. Punktuelle Eingriffe für Restarbeiten könne es allerdings noch bis zum Ende des Monats geben, heißt es von der Autobahndirektion Nordbayern.