Baur-Gruppe: neuer Vorsitzender und mit Umsatz 2018/19 zufrieden

Patrick Boos wird zum 01.07.2019 der neue Vorsitzende der Geschäftsführung der Baur-Gruppe in Burgkunstadt. Seit 2017 war der 51-Jährige in der Baur-Geschäftsführung für das Ressort Marke und Vertrieb zuständig. Zu diesem Fachbereich gehören auch die Bereiche Online-, Kunden-, und Sortimentsmanagement.

Dank an Vorgänger Ackermann

Patrick Boos soll das Unternehmen in den kommenden Jahren zu einem voll digitalisierten Händler und Dienstleister machen. Das sagte Marcus Ackermann, Vorstand der Otto Group, zu der die Baur-Gruppe gehört. Gleichzeitig bedankte sich Ackermann bei Albert Klein, dem bisherigen Vorsitzenden der Geschäftsführung der Baur-Gruppe, für seine Arbeit. Klein war 18 Jahre lang im Führungsgremium des Burgkunstadter Unternehmens. Seit 2017 war er der Vorsitzende der Geschäftsführung.

Zufrieden mit Geschäftsjahr 2018/19

Im Rahmen des Neujahrsempfangs wurden auch erste Zahlen des Geschäftsjahres 2018/2019 vorgelegt, dass die Baur-Gruppe in fünf Wochen abschließen wird. Für dieses Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen ein Wachstum von rund ein bis zwei Prozent und einen Außenumsatz in Höhe von 810 Mio. Euro. Damit ist man bei der Baur-Gruppe recht zufrieden, sagte Marcus Ackermann dem BR, denn das Umfeld sei schwierig gewesen. Durch das ungewöhnliche Wetter in diesem Jahr hätte der Textil-Einzelhandel stark gelitten und auch der Möbelhandel hätte sich nicht gut entwickelt. Beides wären wichtige Sortimentsbereiche bei Baur, so Ackermann.

Online-Händler About mit Logisitk in Burgkunstadt

Eine Stärkung erfährt der Logistikstandort in Burgkunstadt. Der Online-Versandhändlers About You, eine Tochterunternehmen der Otto Group, das seinen Sitz in Hamburg hat, wird hier seine Logistik abwickeln. About You sei eines der am stärksten wachsenden Konzepte des Unternehmens, so Ackermann. Ob dadurch neue Arbeitsplätze entstehen werden, ließ er aber offen. Bei der Baur-Gruppe arbeiten derzeit 4.200 Menschen, davon 3.800 allein an den oberfränkischen Standorten.