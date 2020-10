Baur-Gruppe aus Burgkunstadt steigert Umsatz in Corona-Zeit

Das Onlineversand- und Logistikunternehmen Baur-Gruppe mit Sitz in Burgkunstadt hat in der ersten Hälfte des bis Ende Februar 2021 laufenden Geschäftsjahres seinen Umsatz steigern können. Das teilte das Unternehmen mit.

Baur-Versand steigert Umsatz um zwölf Prozent

Laut Mitteilung konnte die Tochter der Otto-Group den Außenumsatz zwischen März und August um zwölf Prozent auf 464 Millionen Euro steigern. Im Vorjahreszeitraum lag dieser bei 414 Millionen Euro. Man habe sehr gut auf den Corona-Schock im März reagiert - mit gezielten Marketingmaßnahmen, sagte Patrick Boos, der Vorsitzende der Geschäftsführung, dem Bayerischen Rundfunk.

Bürobedarf in Corona-Zeiten besonders gefragt

Besonders Mode für zuhause, Bürobedarf und Computer sowie Möbel und Einrichtungsgegenstände waren in der Corona-Zeit gefragte Artikel bei den Kunden, so Boos. Die Zugriffe auf den Online-Shop stiegen laut Unternehmensangaben um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 50 Millionen.

Baur stellt über 100 neue Mitarbeiter an

Auch im Logistikbereich wuchs der Umsatz im Zeitraum zwischen März und August zweistellig. Um auf die Auftragslage reagieren zu können, habe man besonders in den Dienstleistungsbereichen und in der Logistik des Unternehmens seit März über 100 neue Mitarbeiter eingestellt, so Boos. Ende August waren 4.391 Beschäftigte bei der Baur-Gruppe angestellt.