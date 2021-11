Baupläne am Kloster Schwanberg: Gelder von der Landeskirche?

Das evangelische Kloster Schwanberg: 30 Schwestern leben dort in Unterfranken, außerdem finden sich auf dem Schwanberg ein Schloss, eine Kirche und Tagungshäuser für unterschiedliche Alters- und Zielgruppen. Und die Gäste in diesen Häusern müssen verköstigt werden. Doch das ist unter den aktuellen Voraussetzungen schwierig, wie die Verantwortlichen vor Ort berichten. Deshalb haben sie mittelfristige Umbaupläne und brauchen dafür Geld von der evangelischen Landeskirche.

Verköstigung mit 30 Jahre alter Küche "schwierig"

Das Problem auf dem Schwanberg: Derzeit laufe die Versorgung zentral über die Küche im Schloss, die allerdings mittlerweile etwa 30 Jahre alt ist. "Im Grunde ist es wie bei einem Auto, das gerade mit dem Ersatzreifen läuft. Wir brauchen das richtige Rad. Wir können zwar aktuell den Gästebetrieb am Laufen halten, aber es ist einfach schwierig.", sagt Friedemann Stöckle. Er ist Geschäftsführender Vorstand des Geistlichen Zentrums Schwanberg. Außerdem sei die Bewirtschaftung logistisch kompliziert, da Küchen, Speisesäle und Vorratskammern auf verschiedene Gebäude aufgeteilt sind.

Umbaupläne auf dem Schwanberg für fünf Millionen Euro

Die Verantwortlichen vom Kloster Schwanberg haben deshalb einen Antrag gestellt: Darin bitten sie die evangelische Kirche in Bayern um zwei Millionen Euro. Das Geld soll in Umbaupläne fließen, die insgesamt fünf Millionen Euro kosten. Ein erster Schritt dieser Baupläne betrifft die Küchensituation auf dem Schwanberg. Laut Friedemann Stöckle ist die Finanzierungsidee, dass der Schwanberg eine Million der Baukosten selbst zahlt, zwei weitere Millionen sollen als Kredit von einer Bank aufgenommen werden und für die übrigen zwei Millionen hofft der Schwanberg auf den Kredit der Landeskirche.

Schwanberg sieht Handlungsbedarf in kommenden Jahren

"Wenn wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren nichts machen, könnte es dazu kommen, dass die Situation so schwierig wird, dass es keinen Sinn mehr macht, eine Küche so zu bewirtschaften", sagt Stöckle. Ohne Küche könne auch der Gästebetrieb nicht mehr aufrechterhalten werden, denn in der Regel bleiben die Gäste mehrere Tage oder sogar Wochen auf dem Schwanberg. Stöckle spricht von etwa 10.000 Gästen mit 25.000 Übernachtungen pro Jahr – in Nicht-Corona-Zeiten. Jedoch sei mittlerweile die Belegung wieder nahezu so wie vor der Pandemie.

Landessynode der evangelischen Kirche in Bayern entscheidet

Der Antrag wird im Rahmen der Herbstsynode der evangelischen Kirche in Bayern besprochen. Die findet zwischen dem 21. und 25. November statt. Eigentlich hätte die Tagung der 108 Synodalen in Geiselwind im Landkreis Kitzingen stattfinden sollen, wegen Corona findet sie aber weitgehend digital statt. Die Synode, also das "Parlament" der evangelischen Kirche in Bayern, entscheidet in diesen Tagen generell über den Haushalt für 2022. Ob die Landessynode die zwei Millionen Euro für den Schwanberg bewilligt, ist fraglich.

Kirchlicher Finanzchef: "Sparen ist eine Daueraufgabe"

Zwar rechnet die evangelische Kirche in Bayern für 2022 mit einem Haushalts-Überschuss von etwa 35 Millionen Euro – sparen muss sie aber trotzdem. "Dadurch, dass wir 2020 Einbrüche wegen Corona hatten, müssen wir jetzt Überschüsse erwirtschaften, um diese Einbrüche ausgleichen zu können", sagt der kirchliche Finanzchef Patrick de La Lanne im BR-Gespräch. Sparen sei eine Daueraufgabe und ebenso wie die Katholiken müsse auch die evangelische Kirche Dinge auf den Prüfstand stellen.

Gesamtkonzept für kirchliche Tagungshäuser geplant

Bezüglich der Zukunft der kirchlich geförderten Tagungshäuser verweist de La Lanne auf Pläne der Landeskirche: "Ja, wir müssen auch hier Einsparungen bringen, aber uns ist es wichtig, dass wir erstmal ein Gesamtkonzept aufstellen, bevor wir diese tiefgreifenden Entscheidungen fällen." Solch ein Konzept will die Landeskirche im Frühjahr 2022 erarbeiten.

Evangelische Kirche bezuschusst Schwanberg weiterhin

Wenn der Antrag des Schwanbergs auf der Herbstsynode also abgelehnt wird, bleibt den Verantwortlichen noch die Hoffnung auf dieses Gesamtkonzept für Tagungshäuser. Die generelle jährliche Förderung der Landeskirche für den Schwanberg – 362.000 Euro pro Jahr – bleibt aber dennoch erhalten, heißt es vom kirchlichen Finanzchef.

Auf dem Schwanberg wird Spiritualität auf verschiedene Arten gelebt: Es gibt mehrere Gästehäuser für verschiedene Alters- und Zielgruppen, aber auch ein evangelisches Kloster mit 30 Schwestern und eine Kirche. Das Kloster auf dem Schwanberg ist eines von zwei evangelischen Klöstern in Bayern, das von der Landeskirche finanziell gefördert wird. Das zweite Kloster ist Selbitz in Oberfranken.