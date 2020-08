Baunach: Schwerverletzter von Bergwacht aus Wald gerettet

An der Seilwinde eines Hubschraubers hat die Bergwacht am Donnerstagabend einen schwer verletzten Radfahrer aus einem Wald bei Baunach im Landkreis Bamberg gerettet. Wie die Polizei auf Nachfrage des BR mitteilt, war der Mann gegen 20 Uhr in einem unwegsamen Waldstück nahe das Baunacher Baggersees schwer gestürzt und eine mehrere Meter tiefe Böschung hinabgerutscht.

Baunach: Mann kommt mit Pedelec von Waldweg ab und stürzt schwer

Der etwa 63-Jährige soll in einer kleinen Gruppe und auf einem Pedelec unterwegs gewesen sein, als er aus noch ungeklärter Ursache von einem schmalen Waldweg abkam. Weil die Unfallstelle nicht mit Fahrzeugen erreichbar war, mussten die Rettungskräfte den Weg zur Einsatzstelle teilweise zu Fuß zurücklegen.