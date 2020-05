Baumwipfeldpfad, Freilandmuseum und Wildpark wieder offen

Das Fränkische Freilandmuseum in Fladungen (Lkr. Rhön-Grabfeld) öffnet heute ab 9.00 Uhr wieder. Weil die Wiederöffnung gleichzeitig der Startschuss zur neuen Saison ist, erhält der erste Gast eine Jahreskarte für das Freilandmuseum geschenkt.

Heute öffnet auch der Wildpark an den Eichen in Schweinfurt wieder. Die Öffnungszeiten sind werktags allerdings von 12.00 bis 18.00 Uhr. Vor Corona war der Wildpark immer geöffnet. Der Eintritt ist weiter kostenlos. Maximal dürfen 1.000 Besucher gleichzeitig im Wildpark sein. Wartezeiten sind deshalb - vor allem am Wochenende – möglich. Es gibt erstmals auch einen getrennten Ein- und Ausgang.

Baumwipfelpfad empfängt wieder Besucher

Auch der Baumwipfelpfad Steigerwald zwischen Ebrach und Breitbach im oberfränkischen Landkreis Bamberg öffnet heute nach achtwöchiger Unterbrechung als eine der ersten Einrichtungen dieser Art wieder seine Pforten. Selbstverständlich mit angepasstem Besucherkonzept und umfangreichen Hygienemaßnahmen für einen unbeschwerten Besuch. Nur das Streichelgehege muss vorerst geschlossen bleiben. Schritt für Schritt werden dann auch wieder einzelne Veranstaltungen stattfinden. Zum Beispiel Führungen in kleinen Gruppen oder die Falknervorführung auf dem Turm.

Unterricht für weitere Schüler und Musikschüler beginnt wieder

Diejenigen Schüler, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen, sowie Viertklässler dürfen - oder müssen - zurück an die Schulen. Heute geht es außerdem wieder los mit dem Präsenzunterricht an der städtischen Sing- und Musikschule mit ihren rund 450 Schülern in Karlstadt, aber beispielsweise auch in Lohr. Doch es gelten Auflagen. Da wie überall trotz allem eine Abstandsregelung gilt, ist bis auf Weiteres nur Einzelunterricht möglich. Der Unterricht im Duo geht ebenso wenig wie die Ensemblearbeit.

