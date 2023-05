Baumsterben durch Klimawandel: Forschende wollen Buchen helfen

Noch sind Buchen die Laubbäume, die in Bayern am häufigsten wachsen. 13 Prozent der Bäume in Bayern und sogar 27 Prozent der Bäume in Unterfranken sind Buchen. Damit das auch in Zukunft so bleibt, suchen Forschende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gerade in Würzburg nach Möglichkeiten, den Buchen zu helfen.

Klimawandel lässt Buchenkronen absterben

Der aktuelle Zustand der Buchen macht den Experten große Sorgen. Der Blick in die gerade grün werdenden Wälder zeigt deutlich, dass die Klimakatastrophe mit Hitzeperioden und Trockenheit den Buchen bereits extrem zu schaffen macht. Im trockenen Unterfranken sind abgestorbene Baumkronen und Schäden an den Baumrinden keine Seltenheit mehr.

Auch deshalb hat die Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft Würzburg als Tagungsort gewählt und 150 Expertinnen und Experten aus dem deutschsprachigen Raum zu einer wissenschaftlichen Tagung zur Zukunft der Buche zusammengetrommelt. Am Mittwoch und Donnerstag tragen sie ihren Wissensstand zusammen und versuchen gemeinsam Wege herauszufiltern, die den Buchen auch unter den veränderten Klimabedingungen noch eine Überlebenschance ermöglichen könnten.

Wegesicherheit im Wald nicht gewährleistet

Ein paar Kilometer von Würzburg entfernt bei Greußenheim zeigt sich, wie schlecht es mittlerweile schon um die Buchen steht. Der zuständige Förster Wolfgang Fricker deutet auf viele abgestorbene Baumkronen und erklärt erschüttert, dass mittlerweile sogar die Wegesicherheit in den Wäldern nur noch schwer zu gewährleisten sei. "Das ist vielen gar nicht bewusst", sagt der Förster.

Er könne gar nicht mehr so viele abgestorbene Buchen entfernen lassen, wie es mittlerweile eigentlich notwendig sei. Auch die Forstarbeiten könnten teilweise kaum noch durchgeführt werden, weil jederzeit ein Ast von oben herunterkrachen könnte. Besonders tückisch: Nicht immer sieht man es den Buchen äußerlich an, wenn Teile abgestorben sind.

Förster: An manchen Tagen "deprimierend"

Seit 35 Jahren ist der Wald bei Greußenheim nun schon das Revier von Wolfgang Fricker. So hat er ihn in all den Jahren noch nicht gesehen: "Es ist schwierig für mich, an manchen Tagen auch richtig deprimierend", so Wolfgang Fricker. Er habe Jahrzehnte lang miterlebt, "wie der Wald wächst und wie er mal dagestanden hat und wie gesund und vital der Wald mal war ist und wie er jetzt aussieht". Da müsse er manchmal sogar woanders hingehen, weil er das Bild nicht mehr ertrage. 2017 habe es die ersten Anzeichen gegeben. In den trockenen Jahren 2018 und 2019 sei es dann richtig schlimm geworden für die Buchen.