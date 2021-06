Baumpflegerin: Schweißtreibender Job am Seil

Edith Steinbauer ist Baumpflegerin. Sie sorgt dafür, dass Bäume lange gesund wachsen und von ihnen keine morschen Äste abbrechen. Das ist wichtig, denn viele Baumarten leiden unter der Trockenheit.

Gefährlicher Job in luftiger Höhe

Ein Kinderspielplatz in Ruhmannsfelden im Bayerischen Wald: Sandkasten, Kletterturm und Schaukel befinden sich im Schatten hoher Linden und Bergahorne. Es wäre eine Katastrophe, würden hier Äste aus den Kronen fallen - sie könnten Kinder und Spaziergänger gefährden. Deswegen klettern Baumpflegerin Edith Steinbauer und ihr Kollege Florian Dachs hier regelmäßig bis ins über 25 Meter hohe Geäst.

Sie arbeiten nie allein, ihr Job ist gefährlich. Denn Edith Steinbauer hängt ihr Leben an ein spezielles Seil, das oben in der Baumkrone über einen dicken Ast gezogen ist. "Es bleibt immer ein mulmiges Gefühl. Gerade hier, wenn man im Blätterwerk den Ankerpunkt nicht sieht. Aber wenn man ein paar Meter geklettert ist, ist's gut, es ist ja immer so bei uns."

Fachwissen beim Entfernen toter Äste gefordert

In der schaukelnden Krone untersucht Edith Steinbauer die über 200 Jahre alte Linde genau. Und ist zufrieden. Seit mehreren Jahren kennt sie den Baum, hat bereits mehrfach kranke und morsche Äste entfernt. "Das alles sieht wirklich sehr gut aus. Dieser Baum und sein Astwerk sind stabil."

Anders der mächtige Bergahorn daneben: Er sieht im Vergleich zur Linde mager aus. "Er hat zwar grüne Blätter, aber es könnten mehr sein. Hier erkennt man ganz gut, dass dieser Baum unter der Trockenheit der vergangenen Jahre gelitten hat." Besonders deutlich wird das beim Aufstieg, denn vom Boden aus sind die Schäden nicht alle zu erkennen: In der Krone sind bereits zahlreiche Äste tot. Die muss Baumpflegerin Edith Steinbauer entfernen.