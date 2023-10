Baumkronenfeeling im Baumhaushotel Lichtenberg

In Lichtenberg im Landkreis Hof soll ein "Baumhaushotel" entstehen. In seiner Sitzung am Montag hat der Stadtrat grünes Licht für ein entsprechendes Bauleitverfahren gegeben. Die Baupläne werden nun öffentlich ausgelegt. Das sei "etwas Besonderes für unsere touristische Entwicklung", sagte Lichtenbergs Bürgermeister Kristan von Waldenfels (CSU) dem BR. Das Projekt stehe in Einklang mit der Natur und es werde nur wenig Fläche versiegelt.

31 Baumhäuser für Familien und Seminarteilnehmer

Das "Baumhaushotel" soll südlich des Frankenwaldsees entstehen und zwar in der Nähe des zweiten geplanten Ferienparks. Geplant und gebaut wird das Hotel von der Baumhaus Lichtenberg GmbH (BHL). Dahinter steht das Unternehmen "Alpenimmobilien" aus München. Das Unternehmen hat zum Beispiel Ferienhäuser in Obernsees im Landkreis Bayreuth errichtet. Geschäftsführer Michael Andre sagte dem BR, das Baumhaushotel werde 31 Baumhäuser mit jeweils zwei bis sechs Betten, Küche und Badezimmer umfassen. Diese Häuser würden auf einem sogenannten Fächerständer in 1,50 Meter bis etwa sieben Meter Höhe errichtet. Jedes Haus würde nur einen Quadratmeter Fläche für das Fundament des Ständers versiegeln. Der Wald werde nicht gerodet.

Nah an der Natur

Die Baumaterialen sollen möglichst natürlich sein, man bevorzuge Holz und Stein aus der Region sowie Edelstahl. Zusätzlich sei ein Gemeinschaftsgebäude geplant. Als potenzielle Kunden nennt Geschäftsführer Andre Seminargruppen und Familien. Das Baumhaushotel soll ganzjährig geöffnet sein. Als Investitionssumme für die Errichtung des Hotels geht Michael Andre von mindestens zehn Millionen Euro aus. Er betonte im Gespräch mit dem BR, das Baumhaushotel sei rückstandslos rückbaubar.

Baubeginn frühestens in zwei Jahren

Dem Stadtratsbeschluss folgt nun die öffentliche Planauslegung mit Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, dann die Abwägung der Einwände und gegebenenfalls deren Aufnahme in die Planung. Nach der zweiten Auslegung sind Bebauungs- und Flächennutzungsplan rechtsgültig. Das könnte rund sechs Monate dauern. Franz Xaver Schmid von der BHL rechnet mit dem Baubeginn frühestens im Jahr 2025.