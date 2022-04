Bauminister will mehr Tempo beim Wohnungsbau

Grundstücksspekulation und Leerstand in Regensburg

Hart ins Gericht gingen einige Redner mit der Wohnungsbaupolitik der Stadt Regensburg. Der Vorwurf an die Stadtverwaltung: Gegen Spekulanten und Leerstand bei Bestandsimmobilien werde viel zu wenig getan. Bürgermeisterin Astrid Freudenstein (CSU) weiß um das Problem, gibt aber gleichzeitig zu bedenken, dass die Stadt gegen Spekulationen nur wenig tun könne. Gleichzeitig betont sie, dass die Stadtbau GmbH in den kommenden Jahren 600 neue Wohnungen realisieren werde.

Einige Redner finden: In Regensburg müsste genossenschaftliches Bauen und Wohnen viel stärker gefördert werden. Sie wünschen sich, dass 20 Prozent der Fläche in Neubaugebieten für genossenschaftliche Projekte reserviert werden.

Konkrete Vorschläge und Forderungen von der Opposition

Schneller, einfacher, unkomplizierter bauen – das fordert Natascha Kohnen, wohnungspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion. "Wir in Deutschland sind die Könige der DIN-Normen!" Die Genehmigungsverfahren seien zu lang und zu kompliziert, dies wolle die Ampelkoalition jetzt in Angriff nehmen.

Im Kampf gegen Spekulanten wird Kohnen konkret: Bis heute sei in Bayern das Baulandmobilisierungsgesetz des Bundes nicht umgesetzt worden. Dieses Gesetz legt fest, dass die Kommunen das Vorkaufsrecht bei Grundstücken haben müssen. Der neue Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr müsse dies, anders als seine Amtsvorgängerin, umsetzen, "sonst explodiere ich", so Kohnen.

Eine Drohung, die prompt Wirkung zeigte. Christian Bernreiter versichert: "Wir sind gerade dabei, wir werden das entsprechend umsetzen." Kohnen fordert weiter: Der Freistaat müsse Kommunen und Genossenschaften vergünstigte Flächen anbieten. Was den Wohnungsbau anbelangt, wünscht sich Natascha Kohnen mehr Fantasie und unkomplizierte Lösungen. Zum Beispiel das Überbauen von Parkplätzen in Ständerbauweise – das gehe "ruckizucki", wie das Beispiel am Dante-Bad in München gezeigt habe.