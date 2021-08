Baumgutachterin aus Stockstadt kämpft für Stadtbäume

Im Sommer im Park spazieren gehen oder sich unter einem Baum auf einer Bank ausruhen: Gerade bei hohen Temperaturen sind Stadtbäume unersetzlich. Sie spenden Schatten und Sauerstoff und sind oft eine Oase der Ruhe. Aber die Bäume leiden unter Hitze, Trockenheit, neuartigen Schädlingen, Abgasen, Bodenverdichtung und Streusalz. Baumgutachterin Daniela Antoni aus Stockstadt im Landkreis Aschaffenburg macht sich seit mehr als zehn Jahren für das Wohl der Stadtbäume stark. Sie sagt im BR24-Gespräch: "Mit den richtigen Maßnahmen muss so gut wie kein Baum gefällt werden."

So kann alten Stadtbäumen geholfen werden

Daniela Antoni hat sich vor zwei Jahren als Baumgutachterin selbständig gemacht. Die Kunden der studierten Forstwissenschaftlerin sind Kommunen und Privatleute. Durch das Abklopfen des Stammes mit einem Hammer kontrolliert Antoni den Zustand des Baums. Durch den Klang kann die Stockstädterin Hohlräume und Fäulnis im Baum aufspüren. Später kommt ein spezielles Messgerät zum Einsatz. Mit ihm beurteilt die Baumkontrolleurin die Restwandstärke des Stamms. Sollte der Messwert kritisch sein, gibt es Möglichkeiten, dem Baum zu helfen: "Über den Boden kann ein spezieller Pilz eingebracht werden, der den Baum stärkt. Was aber eigentlich immer funktioniert, ist der richtige Baumschnitt - also Baumpflege."

Patienten, die nicht zu retten sind

Es gibt aber auch Ausnahmen: "Da muss der Baum gefällt werden", räumt Antoni ein. Das betreffe Bäume, die komplett abgestorben sind. Auch wenn der Baum von einem Pilz befallen sei, der auch für den Menschen gefährlich ist, müsse gefällt werden. Ein Beispiel ist die Rußrindenkrankheit an Ahornbäumen. Atmet der Mensch die schwarzen Pilzsporen ein, kann es zu heftigen allergischen Reaktionen kommen: Reizhusten, Fieber, Schüttelfrost und Atemnot.

Artensterben durch Globalisierung und Klimawandel

Neben Pilzen und Trockenheit spielen auch Schadinsekten eine Rolle. Einige Schädlinge haben sich in der Region erst in den vergangenen Jahren im Zuge der Globalisierung und des Klimawandels eingenistet. Baumgutachterin Antoni befürchtet, dass dadurch die Artenvielfalt leidet.

Zeit der Kastanienmännchen bald vorbei?

Die Rosskastanie, ein beliebter Allee-Baum, werde fast gar nicht mehr gepflanzt wegen der Kastanienminiermotte. Sie kam in den 1980er Jahren vom Balkan nach Deutschland. Die Motte setzt der Kastanie so zu, dass sie bereits im Juni braune Blätter bekommt und der Baum im schlimmsten Fall sogar früher abstirbt. "Rosskastanien werden deswegen aus dem Straßenbild verschwinden, die nächsten Generationen werden wohl keine Kastanienmännchen mehr basteln", so Daniela Antoni.

"Alte Bäume nutzen uns jetzt"

Antoni kämpft aus gutem Grund für den Erhalt der alten Stadtbäume. Sie sagt: "Diese Bäume bringen uns jetzt etwas und hoffentlich auch noch länger. Sie verbessern die Luftqualität, senken die Temperaturen und unterstützen auch die biologische Vielfalt mit Blick auf die Tiere. Die neu angepflanzten Bäume bringen den selben Nutzen erst in 60 bis 70 Jahren." Dabei bezweifelt die Baumkontrolleurin, dass auch alle neu angepflanzten Bäume in den Städten wirklich überleben werden.

Junge Bäume brauchen richtige Starthilfe

Viel zu oft, werde den Jungbäumen nicht die richtige Starthilfe gegeben. Dazu gehört laut Antoni ein Stammschutz gegen die Sonneneinstrahlung wie etwa ein reflektierender Weißanstrich oder Schilfmatten. Außerdem ein Stützgerüst wie ein Dreibock, damit der Baum standfest anwachsen kann. Auch Gießsäcke beziehungsweise ausreichende Bewässerung seien wichtig: "Sonst hat er keine Chance, dass aus ihm überhaupt ein zukunftsträchtiger Alt-Baum wird."