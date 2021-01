Baumfällarbeiten an A73 für neue Lärmschutzwand - Staus möglich

Für den Bau der Lärmschutzwand an der A73 bei Erlangen-Eltersdorf werden ab heute Bäume gefällt. Die Autobahndirektion Nordbayern bittet Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich in Fahrrichtung Nürnberg daher um erhöhte Vorsicht. Bis Ende Februar müssen die Arbeiten beendet sein. Später im Jahr dürften aus Naturschutzgründen keine Bäume mehr gefällt werden.

Bau einer neuen Lärmschutzwand

Die Arbeiten an der Lärmschutzwand beginnen dann im Mai. Bis zum Herbst soll die Baustelle nach Informationen der Autobahndirektion abgeschlossen sein.

Die Lärmschutzwand entsteht im Zug des kompletten Aus- und Umbaus des Autobahnkreuzes Fürth/Erlangen. Die Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass zunächst die Anwohner im Erlanger Stadtteil Eltersdorf westlich des Frankenschnellwegs vor Verkehrslärm geschützt werden. Die Lärmschutzwand östlich des Frankenschnellwegs in Fahrtrichtung Erlangen soll später gebaut werden, so die Autobahndirektion.