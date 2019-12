Baumfällungen: A8 bei Traunstein am Wochenende gesperrt

Die Sperrung der A8 zwischen Traunstein-Siegsdorf und Bad Reichenhall gilt seit Samstag (14. 12.), 7 Uhr, bis Sonntag (15.12.) voraussichtlich 20 Uhr. Eventuell können die Fällarbeiten von etwa 500 Bäumen, vor allem Fichten, zur Verhinderung von Schneebruch schon früher abgeschlossen werden. Sie sind notwendig, da Schneebruch gerade auf Schnellstraßen zur tödlichen Gefahr werden kann.

Umleitungen ausgeschildert

In Fahrtrichtung Salzburg wird der Verkehr an der Anschlussstelle Traunstein/Siegsdorf von der Autobahn ausgeleitet und auf den ausgeschilderten Strecken zur Anschlussstelle Bad Reichenhall geführt. In Fahrtrichtung München wird der Verkehr an der Anschlussstelle Bad Reichenhall ausgeleitet.

Grundeigentümer einverstanden

Vergangene Woche wurden bereits kleinere Bäume gefällt. Bei den jetzigen Arbeiten sind die großen, teilweise bis zu 35 Meter hohen Bäume dran. Sie müssen vor allem zwischen Neukirchen und Anger aus Privatgrundstücken entfernt werden. Alle Grundstückseigentümer hatten sich dazu bereit erklärt.

Behörde: Auto stehen lassen

Die Autobahndirektion Südbayern bittet die Verkehrsteilnehmer und die Anwohner um Verständnis und empfiehlt, nach Möglichkeit auf Fahrten auf der A8 in diesem Bereich an diesem Wochenende zu verzichten.