Baumfällarbeiten am Großen Kornberg sorgen für Diskussion

Für etwa 5,7 Millionen Euro ist am Großen Kornberg im Fichtelgebirge ein Tourismusprojekt geplant. Neben dem Kornberghaus soll auch ein Mountainbike-Zentrum eröffnen. Zuletzt hatte die Umweltverträglichkeitsprüfung des Projektes für Aufruhr gesorgt. Derzeit stattfindende Baumfällarbeiten haben nun für den nächsten Streitpunkt gesorgt.

LBV und Grüne kritisieren Baumfäll-Aktion am Großen Kornberg

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) und die Grünen haben die Baumfällarbeiten scharf kritisiert. Die Rodungen würden für den geplanten Mountainbike-Park durchgeführt werden, teilten die Kreistagsfraktionen der Grünen in Hof und Wunsiedel mit. Es seien gesetzlich vorgeschriebene Verfahren und Entscheidungen ignoriert und ausgehebelt worden, heißt es in dem Schreiben. Außerdem seien gesetzte Fristen nicht eingehalten worden. Die LBV-Kreisgruppe Hof spricht von einem "Skandal". Für die aktuell durchgeführten Eingriffe in den Wald könnten die Bürger erst am 29. Dezember Einwände vorbringen, lauten unter anderem die Vorwürfe.

Rodungsarbeiten haben nichts mit Tourismusprojekt zu tun

Der Geschäftsführer des Zweckverbands Naherholungs- und Tourismusgebiet Großer Kornberg, Stefan Krippendorf, sagte im Gespräch mit dem BR indes, dass die Rodungsarbeiten nichts mit dem Bauprojekt zu tun hätten. Es werden derzeit zwar Bäume auf dem Gebiet des geplanten Mountainbike- und Naherholungszentrums gefällt, so Krippendorf. Allerdings basieren die Baumfällarbeiten auf forstwirtschaftlichen Gründen. Mit solchen Maßnahmen würden die Bayerischen Staatsforsten ihr Geld verdienen.