Baumer-Prozess: Bringt ein Spaten den Beweis?

Der dritte Verhandlungstag im Prozess um die mutmaßliche Ermordung von Maria Baumer vor dem Landgericht Regensburg ist am späten Dienstagnachmittag zu Ende gegangen. Angeklagt ist der ehemalige Verlobte der Verstorbenen. Er soll sie mit Medikamenten getötet und mithilfe eines Spatens im Wald verscharrt haben. Insgesamt zehn Sachverständige und Zeugen waren geladen, zwei Zeugen fielen unter anderem krankheitsbedingt aus.

Pilzsammler fanden die Leiche

2012 war die damals 26-Jährige aus Muschenried in der Oberpfalz zunächst spurlos verschwunden. 16 Monate später wurde ihre Leiche von Pilzsammlern im Wald bei Bernhardswald gefunden. Der Angeklagte soll die Leiche in einem Wald bei Bernhardswald verscharrt haben, womöglich mit einem am Tatort gefundenen Spaten. Um diesen Spaten, der am Fundort der Leiche sichergestellt wurde, sowie um einen zweiten Spaten, der während der Ermittlungen eine Rolle gespielt hat, ging es vor allem an diesem Dienstag.

Angeklagter kaufte einen baugleichen Spaten

Als Erstes sagte am Dienstag der Polizeibeamte aus, der zu dem im Wald sichergestellten Spaten ermittelte. Laut einem EC-Karten-Beleg soll der Angeklagte ein paar Tage vor dem Verschwinden von Maria Baumer in einem Regensburger Baumarkt einen baugleichen Spaten für 17,95 Euro gekauft haben. Der Betrag auf dem EC-Beleg stimmt mit dem Preis des Spatens überein.

Zweiter Spaten in Wohnung aufgetaucht

Einen zweiten Spaten mit gebrochenem Stiel fand die Polizei in der Wohnung, in der Maria Baumer zusammen mit ihrem damaligen Verlobten gelebt hatte. Dieser Fund sorgte für Verwirrung, weil eine vorige Durchsuchung der Polizei ergebnislos geblieben sei, wie Polizeibeamte am Dienstag erklärten. Ermittlungen in Italien ergaben jedoch, dass dieser zweite Spaten erst im Jahr 2013 produziert worden sei, was Einfräßungen am Spatengriff nahelegen, die bei Vorgängerversionen nicht vorkamen.

Bei beiden Spaten und Vergleichsobjekten untersuchte die Polizei außerdem die chemische Zusammensetzung der farbigen Aufkleber, um festzustellen, woher die Spaten stammen. Wegen der sehr unterschiedlichen Inhaltsstoffe war diese Untersuchung jedoch für die Polizei nur wenig aufschlussreich.

Spaten lag ein bis eineinhalb Jahre im Wald

Am Nachmittag wurden weitere Sachverständigen gehört – unter anderem ein Experte, der anhand des Zustands von Blättern, Gras und Pilzen sagen sollte, wie lange der Spaten aus dem Wald an der Fundstelle vermutlich lag. Ein zweiter Sachverständige sah sich genauer an, wie sehr der Spaten bereits korrodiert war. Das Ergebnis: Der Spaten lag 2013, als er gefunden wurde, vermutlich bereits ein bis eineinhalb Jahre im Wald.