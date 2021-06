Baumaterial-Mangel: Handwerkskammer fordert Entbürokratisierung

Die Handwerkskammer Mittelfranken fordert angesichts des Materialmangels beziehungsweise des starken Preisanstiegs bei Holz, Stahl und Dämmstoffen, bürokratische Hürden abzubauen.

Dramatische Lieferengpässe im Elektrohandwerk

Im Elektrohandwerk fehle es derzeit praktisch an allem, so die Handwerkskammer in einer Mitteilung: Chips für smarte Technologien wie zum Beispiel Bewegungsmelder, Kupfer für Kabel, Kunststoffe für Isolierungen, Schalterelemente, Stahl für Elektromaschinen und -motoren. "Den Unternehmen droht paradoxerweise trotz voller Auftragsbücher und anziehender Nachfrage Unheil. Aufträge können aufgrund der sich verschärfenden Lieferengpässe bei nahezu allen für uns relevanten Produkten nicht mehr abgearbeitet werden", erklärt Obermeister Roland Paulus von der Innung für Elektro- und Informationstechnik Nürnberg-Fürth.

Explodierende Preise: HWK fordert Verwendung von Kalamitätsholz

Auch beim Holz würden Preissteigerungen von 300 Prozent und Lieferengpässe den Handwerksbetrieben das Leben schwermachen. Die Handwerkskammer Mittelfranken plädiert in diesem Zusammenhang für die Verwendung von sogenanntem "Kalamitätsholz". Dabei handelt es sich um Holz, dessen Nutzung wegen Schädlingsbefall in Deutschland nicht erlaubt ist. Beim Borkenkäfer sei nur die Rinde befallen, so die Handwerkskammer.

Holz geht billig nach Übersee

Statt dieses Holz etwa für den Bau frei zu geben, werde es zu Billigpreisen nach Übersee verkauft, kritisiert die Handwerker-Organisation. "Brauchen wir insbesondere in Zeiten von Rohstoffmangel Arbeitstreppen in Rohbauten aus 1a Holz oder darf es nicht auch Holz mit Blaustich sein, das allen Arbeitsschutzanforderungen genügt? Hier fehlt es an Realitätssinn", so Elmar Forster, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Mittelfranken.

Nun sei der richtige Moment, für Entbürokratisierung im Handwerk zu sorgen, lautet die Forderung der Handwerkskammer.