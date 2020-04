Baumärkte: Viele Kunden, aber kaum Warteschlangen in Ostbayern

Der Kundenansturm auf die wieder geöffneten Baumärkte und Gartencenter in Niederbayern und der Oberpfalz ist am Montag unterschiedlich ausgefallen. Während sich bei Hornbach in Straubing zum Beispiel eine Kundenschlange vor dem Eingang bildete, ging es andernorts ruhiger zu. Das ergaben Stichproben des BR.

Schlangen meist nur bei Ladenöffnung

Der Ansturm sei beherrschbar, hieß es aus dem Dehner Gartencenter in Weiden. Vor dem Globus-Baumarkt in Neutraubling standen die Kunden nur vor Geschäftsöffnung an, danach bildete sich keine Schlange mehr, hieß es auf Nachfrage. Bei Bauhaus in Passau mussten die Heimwerker und Gartenfreunde meist auch nicht warten, auch bei OBI in Schwandorf war keine Warteschlange zu sehen.

Disziplinierte Kunden

"Die Kunden sind sehr diszipliniert", lobt Andreas Barein, Betriebsleiter bei Bellandris Haubensak in Regensburg. Auch hier in Ostbayerns größtem Gartencenter gab es nur bei Geschäftsöffnung eine Warteschlange. Es gehe entspannt zu. Wie andere Märkte zählt auch Haubensak seine Kunden anhand der Einkaufswagen. "Jeder muss einen Einkaufswagen nehmen, damit wir wissen, wie viele Leute auf der Fläche sind", so Barein.

"Jetzt ist Hauptzeit für uns in der grünen Branche, deshalb sind wir sehr froh, dass wir öffnen können und nehmen die Vorgaben der Staatsregierung sehr ernst." Andreas Barein, Betriebsleiter Bellandris Haubensak Regensburg

Die Märkte stellen Desinfektionsmittel bereit, teilweise werden auch Einwegmasken ausgegeben, etwa bei Bauhaus in Passau. Bei OBI in Schwandorf desinfiziert ein Mitarbeiter am Haupteingang die Griffe der Einkaufswagen.