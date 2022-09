Baum zu Ehren der verstorbenen Königin in München gepflanzt

Überall in der Welt haben die Menschen nach dem Tod von Queen Elizabeth II. getrauert, so auch in München. Genau dort, im Englischen Garten, wurde heute ein Baum zu Ehren der britischen Königin gepflanzt. Mit dabei war neben der bayerischen Staatsministerin Melanie Huml (CSU) auch die britische Botschafterin Jill Gallard.

Anlass war eigentlich ein anderer

Ursprünglich sollte die Rosskastanie anlässlich des Platin-Thronjubiläums der Königin gepflanzt werden. Da Queen Elizabeth II. jedoch mittlerweile verstorben ist, wurde der Baum nun dem Andenken der langjährigen britischen Monarchin gewidmet.

Baum auch ein Zeichen enger Verbundenheit

Mit dem Baum wolle man die 70 Jahre währende Regentschaft und auch die Lebensleistung der Queen anerkennen, so die bayerische Staatsministerin für Europaangelegenheiten Huml. Die britische Botschafterin Gallard würdigte das Pflanzen der Rosskastanie in München zudem als ein Zeichen der engen Verbundenheit zwischen Bayern und Großbritannien, trotz des Brexits. Die Queen besuchte München 1965 anlässlich ihrer Deutschlandreise. König Charles III. war 2019, damals noch als Prince of Wales, zu Gast in der Landeshauptstadt.

Baumpflanzung im Englischen Garten ist Teil einer britischen Initiative

Die Idee, einen Baum zu Ehren des Platin-Thronjubiläums der britischen Monarchin zu pflanzen, geht auf die britische Initiative "The Queen´s Green Canopy", auf Deutsch "das grüne Baumkronendach der Königin" zurück. Schirmherr der Initiative ist der britische König Charles III. Dabei handelt es sich um einen Aufruf an Kommunen, Unternehmen und Vereine, mit dem Pflanzen von Bäumen einen Beitrag zu einer lebenswerten Umwelt zu leisten und damit ein nachhaltiges Vermächtnis der 70-jährigen Regentschaft von Queen Elizabeth II. zu schaffen.

In Deutschland ist der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. Projektpartner der Initiative. Bereits in Berlin, Hannover, Hamburg und Bremen wurden Bäume verschiedener Arten gepflanzt. Bis Ende März 2023 sollen weitere folgen.

Wer die Rosskastanie in München besichtigen will: Sie steht im südlichen Teil des Englischen Gartens, zwischen Japanischem Teehaus und dem Haus der Kunst.