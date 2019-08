Baum stürzt auf Regionalzug am Starnberger See

Gegen 19.45 Uhr stürzte der Baum am Samstag zunächst in die Oberleitung und dann auf das Zugdach des Regionalexpress 4876 von Mittenwald nach München. Durch den Aufprall wurde der Stromabnehmer am Zug beschädigt, der daraufhin nicht mehr weiterfahren konnte.

Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks waren vor Ort und betreuten die Reisenden. Rund drei Stunden mussten sie warten, bis sie in einen Ersatzzug umsteigen konnten.

Alter Baum durch Wetter vorgeschädigt

Ermittlungen ergaben, dass der Baum wegen alters- und wetterbedingter Vorschäden in die Oberleitung gestürzt war. Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden bei rund 10.000 Euro liegen. Die Bahnstrecke Mittenwald – München war bis kurz nach ein Uhr gesperrt.

Züge aus München strandeten in Starnberg

Es kam deshalb zu Zugausfällen und Verspätungen. Die S-Bahnen von und nach München verkehrten nur bis bzw. ab Starnberg. Dort war von der Deutschen Bahn Schienenersatzverkehr Richtung Tutzing eingerichtet worden.